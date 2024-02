Hindi Entertainment Hindi

Vikrant Massey And Sheetal Thakur Welcomes Son Share News On Social Media

'12वीं फेल' एक्टर विक्रांत मैसी बने पापा, पेरेंट्स बनने की खुशी यूं की शेयर

Sheetal Thakur And Vikrant Blesses With Baby Boy: विक्रांत मेसी और शीतल ठाकुर के घर नया मेहमान आ गया है

Sheetal Thakur And Vikrant Blesses With Baby Boy: 12वीं फेल के मशहूर एक्टर विक्रांच मैसी (Vikrant Massey) शीतल ठाकुर (Sheetal Thakur) के लिए ये साल बेहद कमाल का रहा है. जहां हाल ही एक्टर की 12वां फेल ने उन्हें सफलता के नए आयाम पर पहुंचाया है और वहीं पर अब वो पिता बन गए हैं. 12वीं फेल में अपने शानदार परफॉरमेंस के लिए आलोचकों, सेलेब्स और फैंस द्वारा तारीफें बटोर रहे विक्रांत मैसी एक बेटे के पिता बन गए हैं, जिसकी खुशी उन्होंने पत्नी शीतल ठाकुर के साथ मिलकर एक पोस्ट के जरिए फैंस के साथ शेयर की है (Sheetal Thakur And Vikrant Blesses With Baby)

7 जनवरी को बने पिता

विक्रांत और पत्नी शीतल ठाकुर ने इंस्टाग्राम पर एक कमबाइन्ड पोसट शेयर करते हुए बेटे के जन्म की घोषणा की. नोट में लिखा, “O7.02.2024 – क्योंकि हम एक हो गए हैं. हम अपने बेटे के आगमन की घोषणा करते हुए खुशी और प्यार से झूम रहे हैं, प्यार शीतल और विक्रांत.” इस पोस्ट को शेयर करते ही सेलेब्स और फैंस ने हार्ट इमोजी और बधाईयों से कमेंट सेक्शन भर दिया है.

View this post on Instagram A post shared by Vikrant Massey (@vikrantmassey)

2022 को रचाई थी शादी

आपको बता दें विक्रांत ने शीतल के संग 14 फरवरी 2022 रजिस्टर्ड मैरिज की और 18 फरवरी को ट्रडिशनल तरीके से शादी की थी. बता दें दोनों लंबे समये से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. साल 2015 से दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और साल 2019 में उन्होंने सगाई कर ली थी. बताते हैं कि दोनों की मुलाकात ALT बालाजी के वेब शो ‘ब्रोकन बट ब्यूटीफुल’ के सेट पर हुई थी. विक्रांत मैसी की बात करें तो वह सिख और क्रिश्चियन दोनों धर्म से ताल्लुक रखते हैं क्योंति पिता जॉली क्रिश्चियन हैं और मां आमना सिख परिवार से हैं.

12वीं फेल रही है सुपरहिट

आपको बता दें विक्रांत की हालिया आई फिल्म 12वी फेल ने उन्हें फिर से स्टार बना दिया है और 20 करोड़ के बनी इस फिल्म ने 70 करोड़ तक की कमाई की थी. इस फिल्म को विधु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था, जो कि आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शरमा की यूपीएससी एक्जाम पास करने की जर्नी है. फिलम में विक्रांत के साथ मेधा शंकर, संजय बिश्नोई और हरीश खन्ना जैसे एक्टर्स नजर आए थे.