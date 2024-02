विक्रांत मैसी ने भगवान राम-सीता की 6 साल पुरानी पोस्ट के लिए मांगी माफी, जानें उसमें ऐसा क्या था

Vikrant Massey Apologizes: विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) इस समय अपनी फिल्म 12th फेल की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं और कई सारे इंटरव्यू जमकर वायरल हो रहे हैं. हाल ही में विक्रांत ने बताया था कि कैसे उनके घर में लोग हर धर्म को मानते हैं और उनके बड़े भाई ने 17 साल की उम्र में ही इस्लाम कबूल कर लिया था. वहीं उनकी मां एक सिख परिवार से आती हैं और उनके पिता एक क्रिश्चन हैं और उन्हें खबी धर्म विशेष को लेकर कुछ कहा नहीं गया है. ऐसे में अब व्रिकांत जब अपने करियर के पीक पर तब उनसे जुड़ा एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने हिंदूओं पर कुछ कमेंट किया था और अब एक्टर इस पर माफी मांग रहे हैं (Vikrant Massey Apologizes) और आपको बता दें ये ट्वीट करीब 6 साल पुराना है, तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

12th फेल के लिए दर्शकों का प्यार पाने वाले विक्रांत मैसी अब श्री राम-माता सीता पर किये गए पुराने ट्वीट की नजह से फिर से विवादों में आए हैं और अपने उपर हमले होते देख एक्टर ने माफी मांग ली है. हालांकि ये ट्वीट करीब 6 साल पुराना है. दरअसल विक्रांत को सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है और उनका 2018 का ट्वीट अब उनके लिए सिर दर्द बन गया है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

आपको बता दें विक्रांत ने 2018 में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक कार्टून वाला पोस्टर शेयर किया था जिसमें श्रीराम और माता सीता नजर आ रहे थे और उनके इस ट्वीट पर अब यूजर्स जमकर सावल उठा रहे हैं. दरअसल ये ट्वीट कठुआ कांड से जुड़ा था और उन्होंने इसे एक विशेष विचारधारा को मानने वाले लोगों को टारगेट करते हुए लिखा था. हालांकि उस दौर एक्टर इतने मशहूर नहीं थे, ऐसे में ये चीजें खुलकर सामने नहीं आई थी लेकिन अब इसपर हल्ला हो रहा है.

ऐसे में विक्रांत ने अपने 6 साल पुराने ट्वीट पर अपनी सफाई देते हए लिखा है कि ‘मैं अपने 2018 के ट्वीट के संदर्भ में मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं. मेरा मकसद इस ट्वीट से किसी को ठेस पपहुंचाने और हिंदू धर्म का अपमान करने का नहीं था, लेकिन इस ट्वीट में छिपे नजरिये को हटा दिया जाए तो मैं इस पोस्ट की अपमानजनक प्रवृत्ति को मानता हूं.

In context to one of my Tweets way back in 2018, I’d like to say a few words:

It was never my intention to hurt, malign or disrespect the Hindu community.

But as I reflect in hindsight about a Tweet made in jest, I also release the distasteful nature of it. The same could…

