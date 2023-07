इस दिन रिलीज होगी विक्रांत मैसी की फिल्म '12वीं फेल', देखना क्यों है जरूरी?

अभिनेता विक्रांत मैसी की आगामी फिल्म ’12वीं फेल’ इसी नाम की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब पर आधारित है, जो 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. अभिनेता विक्रांत मैसी की आगामी फिल्म ’12वीं फेल’ इसी नाम की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब पर आधारित है, जो 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

प्रोडक्शन कंपनी जी स्टूडियोज ने ट्विटर पर रिलीज की तारीख की घोषणा की. ट्वीट में लिखा है, ”एक सच्ची कहानी और लाखों भारतीयों की वास्तविक कहानियों से प्रेरित ’12वीं फेल’ इसी नाम की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब पर आधारित है. पहली बार जी स्टूडियोज और निर्माता-निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा इस फिल्म को दुनिया भर में पेश करने के लिए एक साथ आए हैं.”

ट्वीट में बताया गया कि “परिवर्तनकारी” “हार्ड-हिटिंग” और “गहराई से छूने वाली” ’12वीं फेल’ भारत में अब तक बनी सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है. ’12वीं फेल’ 27 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसे जरूर देखना चाहिए.”