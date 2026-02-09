Hindi Entertainment Hindi

Vikrant Massey Tamannaah No Fees O Romeo Vishal Bhardwaj Reason

'O Romeo' के लिए विक्रांत-तमन्ना ने नहीं लिया एक भी रुपया? ऐसा क्यों किया?

O Romeo: शाहिद कपूर स्टारर फिल्म 'ओ रोमियो' के रिलीज़ का लोगों को बेसब्री से इंतजार है, यही वजह है कि वो इससे जुड़ा छोटे से छोटा अपडेट भी जानना चाहते हैं.

vikrant massey, tamannaah bhatia, o romeo, vishal bhardwaj

O Romeo: शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसी बीच खबर है कि विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया ने इस मूवी में काम करने के लिए एक रुपया भी चार्ज नहीं किया है. बॉलीवुड में जहां फीस, स्टार वैल्यू और बजट सबसे बड़ी चर्चा का विषय होते हैं, वहीं ऐसा व्यवहार दिल लूट लेता है. फिल्म के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने खुद इसका जिक्र किया है. साथ ही ये भी बताया है कि आखिर विक्रांत और तमन्ना ने ऐसा क्यों किया?

विशाल भारद्वाज ने क्या कहा?

फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि विक्रांत से सालों पहले ‘ओ रोमियो’ के लिए हां कर दी थी. उस वक्त वो स्ट्रगल कर रहे थे. 12th Fail सुपरहिट होने के बाद जब मैंने उनसे दोबारा कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने फीस लेने से मना कर दिया. एक्टर ने भारद्वाज को बताया कि उनकी ‘मकबूल’ देखने के बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में प्रेरणा मिली थी. इसलिए उन्होंने ‘ओ रोमियो’ को फ्री में करने की हामी भरी. विक्रांत मैसी ने लगभग 8-9 दिन शूटिंग की और स्पेशल अपीयरेंस को और ज्यादा खास बना दिया.

तमन्ना ने भी नहीं ली फीस

विशाल ने बताया कि मशहूर अभिनेत्री तमन्ना ने भी इस फिल्म के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया. फिल्म में उनका अपीयरेंस एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ आता है. ये सुनते ही एक्ट्रेस ने फिल्म के लिए हां कर दी.

बेहतरीन फिल्म है ‘ओ रोमियो’

आज के दौर में, जब फिल्मों को बॉक्स ऑफिस के तराजू पर तौला जाता है, ‘ओ रोमियो’ जैसी कहानियां यह याद दिलाती हैं कि अच्छा सिनेमा अभी भी भरोसे और जुनून से जिंदा है.

शाहिद कपूर की यादगार फिल्म

Add India.com as a Preferred Source

ऐसा माना जा रहा है कि ये फिल्म शाहिद कपूर की यादगार फिल्मों में से एक है. ये रिलीज़ से पहले ही ओटीटी और टीवी राइट्स बेचकर अपनी कमाई कर चुकी है. अब देखने वाली बात होगी कि बॉक्स ऑफिस पर इसका कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है.