Vikrant Massey-Sheetal Thakur Wedding: विक्रांत मैसी (Vikrant Messey) अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड शीतल ठाकुर (Sheetal Thakur) संग शादी के बंधन में बंध गए हैं और अब दोनों के शादी की तस्वीरें जमकर सोशल मीडिायय पर वायरल हो रही हैं. बता दें कि दोनों ने अपनी शादी को 14 फरवरी को रजिस्टर करवाया था औऱ कल पूरे विधि-विधान के साथ दोनों ने सात फेरे लिए हैं (Vikrant Massey-Sheetal Thakur Wedding) विक्रांत और शीतल की शादी की तस्वीरें सामने आ गई हैं. शीतल लाल रंग के शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही हैं. विक्रांत ने सफेद रंग की शेरवानी पहनी है. तस्वीरों में दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं.Also Read - अब शरीर पर पेंट कराकर सबके सामने आईं Urfi Javed, न्यूड ड्रेस में देख दंग रह जाएंगे आप- Video Viral

विक्रांत मैसी ने अपनी शादी के लिए व्हाइट शेरवानी चुनी, तो वहीं शीतल ठाकुर लाल सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी नजर आईं. कपल को यूं तो अक्सर ही अपने पोस्ट्स से फैंस को रिलेशनशिप गोल देते देखा जाता है. वहीं, अब ये जोड़ा शादी के बाद मेजर कपल गोल देने को तैयार है. विक्रांत-शीतल ने मुंबई से दूर हिमाचल प्रदेश जाकर शादी की है, इस सीक्रेट वेडिंग में महज परिवारवाले और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल रहें. Also Read - गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट की जगह अगर ये 5 एक्ट्रेस होती तो ज्यादा अच्छी लगतीं?

God bless you both @VikrantMassey @Sheetal__Thakur sister and jiju pic.twitter.com/E33C6jeB0X

— Vijay Banyal (@VijayBanyal2) February 18, 2022