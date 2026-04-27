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विनोद खन्ना की दोनों पत्नियों के बीच कैसा था रिश्ता? किन सवालों से परेशान होकर अभिनेता ने ले लिया था संन्यास?

हिंदी सिनेमा के दिवंगत दिग्गज अभिनेता Vinod Khanna की पर्सनल लाइफ उनकी फिल्मों जितनी ही चर्चा में रही. पहली पत्नी से तलाक, दूसरी पत्नी कविता का बयान और Osho के आश्रम का सफर, उनकी जिंदगी काफी उथल-पुथल भरी रही.

Published date india.com Published: April 27, 2026 10:42 AM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
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Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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