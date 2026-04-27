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विनोद खन्ना की दोनों पत्नियों के बीच कैसा था रिश्ता? किन सवालों से परेशान होकर अभिनेता ने ले लिया था संन्यास?
हिंदी सिनेमा के दिवंगत दिग्गज अभिनेता Vinod Khanna की पर्सनल लाइफ उनकी फिल्मों जितनी ही चर्चा में रही. पहली पत्नी से तलाक, दूसरी पत्नी कविता का बयान और Osho के आश्रम का सफर, उनकी जिंदगी काफी उथल-पुथल भरी रही.
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