विनोद खन्ना की दोनों पत्नियों के बीच कैसा था रिश्ता? किन सवालों से परेशान होकर अभिनेता ने ले लिया था संन्यास?

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें