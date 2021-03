Vinod Yadav becomes Karma Putra after Gunda bhojpuri film-अन्नी फिल्म्स के बैनर तले भोजपुरी फिल्म ‘कर्म पुत्र’ का भव्य मुहूर्त कर शूटिंग शुरू कर दी गई है. इस फिल्म में ‘गुंडा’ फेम अभिनेता विनोद यादव मुख्य भूमिका में हैं. ‘कर्म पुत्र’ की शूटिंग विभिन्न इलाकों में की जा रही है. इस फिल्म में विनोद यादव के अपोजिट अभिनेत्री माही खान नजर आएंगी. फिल्म का निर्देशन निर्देशक इकबाल बख्श कर रहे हैं. फिल्म में दर्शकों को एक्शन और रोमांस देखने को मिलेगा. फिल्म में खलनायक के रूप में दीपक भटिया नजर आएंगे. Also Read - अनिल कपूर की बेटी Rhea ने ब्वॉयफ्रेंड संग की बेहद बोल्ड फोटो शेयर, करण बूलानी Kiss करते आए नज़र

फिल्म की कहानी का ज्यादा खुलासा तो नहीं किया गया है, परंतु टाइटल से इतना पता चलता है कि फिल्म में विनोद अपने भाग्य को आजमाते दिखाई देने वाले हैं.

अभिनेता विनोद यादव ने बताया, "इस फिल्म में मेरा किरदार पहले की अपेक्षा काफी महत्वपूर्ण है. पूरी फिल्म कर्म शब्द के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में आपको कई रोमांचक दृश्य देखने को मिलेंगे. मैं कहानी के बारे ज्यादा नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि हमारी फिल्म आम भोजपुरी फिल्मों से हटकर होगी."

फिल्म के निर्देशक इकबाल बख्श कहते हैं, “मैंने विनोद के साथ पहले भी काम किया है. वह बहुत ही उम्दा कलाकार हैं. उनके साथ सेट पर बहुत मजा आता है क्योंकि वह बड़े ही हंसमुख इंसान हैं जो कि सेट पर सबके साथ घुल मिलकर रहते हैं. फिल्म में विनोद का किरदार काफी स्ट्रांग है.”