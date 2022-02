little Girl Showed Attitude in the Dialogues Of Gangubai: Kathiawadi: संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटिड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में अपने अभिनय को लेकर आलिया सुर्खियों में बनी हुई हैं. आलिया के बेबाक अंदाज और तीखे तेवर को लोगों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. फिल्म में अजय गैंगस्टर करीम लाला के रोल में नजर आ रहे हैं. वहीं इस फिल्म में आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी. फिल्म की रिलीज डेट कई बार टलने के बाद आखिरकार इसी महीने 25 फरवरी को रिलीज होने जा रही है. फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी किताब ‘द माफिया क्वीन ऑफ मुंबई’ पर आधारित है. फिल्म के डायलॉग जबरदस्त हिट हो गए हैं. इसी बीच एक बच्ची ने आलिया भट्ट के एक डायलॉग को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बोला- जिसे देख लोग बच्ची की अदायगी के दीवाने हो गए हैं.Also Read - Kapil Sharma हुए कैमरे के सामने बेकाबू, पत्नी Ginni Chatrath को कर लिया KISS, यूजर बोला- भाई मूड में है | VIDEO

शिवानी जे खन्ना द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में कियारा खन्ना नाम (Kiara Khanna) नाम की एक छोटी सी बच्ची ने फिल्म के एक डायलॉग को लिप सिंक किया है. बच्ची ने सफेद साड़ी पहनी है और माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाई हुई है.

View this post on Instagram A post shared by Myra & kiara khanna (@shivani.j.khanna)

बता दें, इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है- "यह सबसे प्यारी @aliaabhatt को समर्पित है. आपसे पर्सनली मिलना और काम करना एक सपने जैसा अहसास था.आपकी फिल्म #gangubaikayhiawadi GANGUBAI ZINDABAD के लिए हमारी शुभकामनाएं भेज रही हूं. आशा है कि आपको एक्ट पसंद आएगा. "

बता दें, फिल्म की कहानी की बात करें तो करीम लाला गंगूबाई को अपनी बहन मानता है और उस समय उसका साथ देता है जब कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता. लेखक एस हुसैन जैदी की किताब ‘माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई’ के मुताबिक गंगूबाई गुजरात के कठियावाड़ की रहने वाली थीं, जिसके चलते उन्हें गंगूबाई कठियावाड़ी कहा जाता था और उन्‍हें उनके पति ने 500 रुपये में बेच दिया था.