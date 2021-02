Viral Video randeep hooda enjoying with children on Pawri Ho Rai Hai watch funny video- इन दिनों सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ ‘पावरी होरी है’ (Pawri Hori Hai Viral Video) वीडियो ट्रेंड में है. इस गाने पर लोग जोक्स, मीम बना रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने भी फिल्म की शूटिंग के दौरान बच्चों संग एक मस्तीभरा वीडियो बनाया है. Also Read - Donkey Swing Video: मस्ती में झूला झूलता गधा हुआ वायरल, लोग बोले- ये क्या है बे...

उन्होंने वीडियो बनाते हुए कहा, "ये हम हैं, ये हमारे लोग हैं और शूट पर हमारी पार्टी हो रही है." रणदीप का ये वीडियो लोग खूब पसंद कर रहे हैं. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, "शूट पर बच्चा #PawriHoRaiHai"

‘साड्डा कुत्ता कुत्ता, तुआड्डा कुत्ता टॉमी’, ‘रसोड़े में कौन था’ जैसे डायलॉग्स पर गाना बनाने वाले यशराज का ये वीडियो अब खूब देखा जा रहा है.

यूट्यूब पर यह वीडियो ट्रेंड में भी है और इस वीडियो को अब तक 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने देख भी लिया है.