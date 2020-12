Viral Video Siddharth Shukla claims he was attacked by goons explained after accused of drunk driving -टीवी स्टार सिद्धार्थ शुक्ला का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह अपने जन्मदिन के बाद रात को सड़क पर एक व्यक्ति के साथ बहस करते नजर आ रहे हैं. ‘बिग बॉस 13’ के विजेता पर उस व्यक्ति ने नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है, वहीं सिद्धार्थ ने दावा किया है कि उन्हें गुंडों ने चाकू से धमकाया. जिस व्यक्ति ने यह वीडियो बनाया है उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है, “यह सिद्धार्थ शुक्ला है और वह नशे में गाड़ी चला रहा है.” Also Read - मोहन कपूर को मिला हॉलीवुड में काम करने का मौका, 'मिस मार्वल' वेब सीरीज में आएंगे नज़र

उस व्यक्ति ने अभिनेता पर अपनी कार को टक्कर मारने का भी आरोप लगाया है. वीडियो में वह कहता है, "आपने बेवजह गरीब को मारा न सर? अभी बात क्यों पलट रहे हो? अभी बात मत पलटो?"

इसके बाद सिद्धार्थ कार की खिड़की से अपना दाहिना हाथ बाहर निकालकर कहते हैं, “उसने मुझे चाकू दिखाया.” अभिनेता ने कथित तौर पर पुलिस से शिकायत की है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

शनिवार को सिद्धार्थ ने अपना 40 वां जन्मदिन मनाया. अपनी उम्र को लेकर मजाक उड़ाते हुए उन्होंने ट्वीट किया, “एट द रेट रश्मिदेसाई हैशटैग पारस छाबड़ा एट द रेट माहिरा शर्मा हैशटैग विशाल आदित्य सिंह और जो भी कभी भी इसकी चिंता कर सकता है.. मैं अब आधिकारिक तौर पर 40 साल का हो गया हूं लेकिन अभी भी बुड्ढा नहीं हूं.”

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने अपने दोस्तों, प्रशंसकों और शुभचिंतकों को धन्यवाद देते हुए लिखा, “दोस्तों मेरे जन्मदिन को इतना यादगार और खास बनाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद .. आपके प्यार की बहुत सराहना करता हूं.आप लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं. आप सभी ने मेरे जन्मदिन को अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन बना दिया. आप सभी से प्यार करता हूं.”