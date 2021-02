Virat-Anushka Share First Picture Of Daughter Vamika See The Viral PIcture: बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (Anuhska Sharma) हाल ही में मां बनी हैं. अनुष्का और विराट ने मीडिया से गुजारिश की थी वो उनकी बेटी को कैमरे से दूर रखे और यही वजह थी कि अभी तक बेटी ती झलक किसी ने नहीं देखी थी. लेकिन अब अनुष्का ने (Anuhska Sharma) अपने सोशल मीडिया पर इसकी पहली झलक शेयर की है. Also Read - कप्तान विराट कोहली ने क्यों कहा-'मेरी पूरी दुनिया एक फ्रेम' में, जानिए पूरी डिटेल

