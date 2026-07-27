विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने मुंबई की इस जगह पर 18.29 करोड़ रुपये में खरीदा लग्जरी अपार्टमेंट, जानिए नए घर की हर डिटेल

Virat-Anushka New Apartment In Mumbai: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने मुंबई में अपना एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है आइए आपको इस खबर में उसके बारे में अच्छे से बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 27, 2026, 11:28 AM IST
(Pic credit- INSTA: virat.kohli)
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Virat-Anushka New Apartment In Mumbai: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की खूबसूरत जोड़ी फैंस को खूब पसंद आती है. सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से लेकर साथ मंदिर जानें तक की फोटोज-वीडियों भी तेजी से वायरल होती है. आपको बता दें कपल एक बार फिर तेजी से अपनी नई प्रॉपर्टी को लेकर चर्चा में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कपल ने मुंबई में अपना एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है. ये न्यूज सुनते ही फैंस काफी ज्यादा खुश हैं और उनको बधाई भी दे रहे हैं. नए घर की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, तो अब फैंस उनके नए घर की लोकेशन, सुविधाओं और निवेश से जुड़ी हर जानकारी जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं. आइए आपको इस खबर में उनके नए घर के बारे में अच्छे से बताते हैं.

कहां पर खरीदा है लग्जरी अपार्टमेंट?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आपको बता दें ये लग्जरी अपार्टमेंट उन्होने मुंबई के प्रीमियम रेजिडेंशियल एरिया वर्सोवा में खरीदा है. अपार्टमेंट करीब 2,644 वर्ग फुट भी बताया जा रहा है. ये सुनकर ही आप घर का पता लगा सकते हैं, कि वो कितना ज्यादा खूबसूरत होगा. यह घर सारी सुविधाओं और हाई-एंड लग्जरी फीचर्स से भी लैस बताया जा रहा है. यही नहीं आपको मुंबई के वर्सोवा इलाके के बारे में बताएं, तो फिल्मी सितारों, बिजनेसमैन और हाई-प्रोफाइल लोगों को इस जगह पर रहना काफी ज्यादा पसंद होता है. प्रीमियम लाइफस्टाइल का भी आपको इस जगह अच्छे से फायदा मिल सकता है.

कितने का है लग्जरी अपार्टमेंट?

मुंबई के वर्सोवा इलाके के नए लग्जरी अपार्टमेंट के रेट बताएं, तो विराट-अनुष्का ने खरीदा है, तो उसकी कीमत करीब 18.29 करोड़ रुपये बताई जा रही है. हाई कीमत वाला ये अपार्टमेंट सोशल मीडिया पर अब काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. उनकी हर बड़ी खरीदारी फैंस के नजरों में रहती हैं और सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं. आपको बता दें अब फैंस इन घर की फोटोज का काफी ज्यादा इंतजार भी कर रहे हैं. ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस अपार्टमेंट में 316 वर्ग फुट की खास जगह पर और तीन कार पार्किंग की सुविधा है.

सोशल मीडिया पर वायरल

आपको बता दें इस विराट-अनुष्का के नए लग्जरी अपार्टमेंट की खबरें आते ही ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है. सोशल मीडिया पर फैंस ने विराट और अनुष्का को बधाई देना शुरू भी कर दिया है. कई यूजर्स ने उनके नए घर की कीमत और लोकेशन को लेकर भी चर्चा करनी शुरू कर दी है. तस्वीरें देखने का इंतजार अब कर रहे हैं.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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