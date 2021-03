Virat-Anushka And Daughter Vamika Name On Name Plate See Viral Pictures: भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही है. ऐसे में विराट कोहली (Virat Kohli) इन दिनों अपनी टीम के साथ इंग्लैंड सीरीज में काफी व्यस्त हैं और इस सीरीज के लिए के लिए विराट (Virat Kohli) अपनी वाइफ अनुष्का (Anushka Sharma) और बेटी वामिका (Vamika) को लेकर अहमदाबाद पहुंचे हैं. ऐसे में विराट कोहली (Virat Kohli) के कमरे के बाहर जो नंबर प्लेट है जगह उनका नाम लिखा हुआ है और अब इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. Also Read - Virat Kohli ने Anushka Sharma को बाहों में लेकर किया Kiss, लोगों को भाया रोमांटिक अंदाज़, देखें PHOTO

दरअसल, टीम होटल ने खिलाड़ियों को रूम नंबर देने के बजाय दरवाजे पर उनके साथ परिवार के सदस्यों के नाम लिखे हैं. इसके साथ ही कमरे को उनके घर जैसे कमरे की तरह डिजाइन भी किया गया है. ऐसे में भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के रूम के बाहर होटल ने जो नेम प्लेट लगाई है, उस पर विराट कोहली (Virat Kohli) और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के साथ-साथ बेटी वामिका (Vamika) का भी नाम लिखा हुआ है. Also Read - Ranbir Kapoor कर रहे थे तंग, Anushka Sharma ने सबके सामने जड़ दिया 'थप्पड़', Video हुआ Viral

Also Read - International Women's Day पर विराट कोहली ने पोस्ट की अनुष्का शर्मा और बेबी वामिका की खूबसूरत तस्वीर

सोशल मीडिया पर एक फोटो भी वायरल हो रही है, जो नेमप्लेट की है और इसमें सबसे ऊपर नाम वामिका (Vamika) का ही लिखा नजर आ रहा है. फैंस के बीच ये फोटो तेजी से छा रही है. हाल ही में वामिका (Vamika) दो महीने की हुई हैं.

View this post on Instagram A post shared by AnushkaSharma1588 (@anushkasharma)

View this post on Instagram A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli)

View this post on Instagram A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli)



हाल ही में अनुष्का (Anushka Sharma) ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बेटी को गोद में पकड़ा हुआ था. फोटो में अनुष्का और विराट मुस्कुराते हुए प्यार से बेटी को देख रहे थे. फोटो के साथ ही एक्ट्रेस ने बेटी के नाम का भी खुलासा किया था. विराट-अनुष्का ने अपनी लाड़ली को वामिका (Vamika) नाम दिया है. वामिका मां दुर्गा का पर्यायवाची है.