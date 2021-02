Virat Kohli and Anushka Sharma nervous during first meeting became weird moment read Kissa of Love Story– इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली (Indian Cricket Team’s captain) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कम ही बात करते हैं. अपने बच्चे के जन्म पर भी इन्होंने हो-हल्ला न मचाकर प्राइवेट ही रखा. मीडिया से भी अपील की कि उनकी निजता का सम्मान करें. गुजरते वक्त के साथ दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी और स्ट्रांग हो रही है. Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 19th February 2021 Written Episode: नायरा की याद में Kairav पहुंचा अस्पताल, क्या मोड़ा लेगा Kartik-Sirat का रिश्ता

हाल ही में दिए इंटरव्यू में विराट ने अनुष्का संग पहली मुलाकात का एक किस्सा शेयर किया था. विराट ने बताया कि दोनों की मुलाकात एक एड शूट के दौरान हुई थी. फिर..

विराट ने बताया कि अनुष्का से मुलाकत से पहले वे काफी नर्वस थे. घबराए हुए थे. और इसी घबराहट में फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था.

दरअसल, शूट के लिए जब अनुष्का आईं तो उन्होंने काफी हाई हील्स पहनी हुई थी, जिसे देखकर विराट बोले वो 6 फीट लंबे नहीं हैं जो अनुष्का को हील पहनने की जरूरत पड़े. उनकी बात सुनकर अनुष्का ने कहा था – Excuse Me. इसके बाद विराट के अहसास हुआ कि उन्होंने वो बोल दिया जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था.