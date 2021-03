Virat Kohli Anushka Sharma New Romantic Kissing Photo: भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की एक तस्वीर सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी पसंद की जा रही है. विराट कोहली इस तस्वीर में अनुष्का शर्मा को Kiss करते हुए नज़र आ रहे हैं. इस तस्वीर को खुद विराट कोहली ने Instagram पर शेयर किया है. Also Read - India vs England: पहले टी20 में इन भारतीय बल्लेबाजों पर होंगी सभी की नजरें; बना सकते हैं बड़े कीर्तिमान

ये ख़ास तस्वीर विराट कोहली ने जैसे ही शेयर की, वैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इस खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं. अब तक 39 लाख से अधिक लोग इस तस्वीर को लाइक कर चुके हैं. 34 हजार से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं, जबकि ये तस्वीर कुछ देर पहले ही शेयर की गई है.

इस तस्वीर में विराट कोहली अनुष्का शर्मा (Virat Kohli Anushka Sharma) को अपनी बाहों में समेटे हुए हैं. विराट अनुष्का के चेहरे पर किस कर रहे हैं. अनुष्का इसमें मुस्कुराती दिख रही हैं. जाहिर में तस्वीर बेहद रोमांटिक और प्यार को दर्शा रही है. विराट ने Instagram पर तस्वीर को शेयर करते हुए दिल का इमोजी बनाया है. इसके अलावा विराट ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये तस्वीर ही दोनों के बीच शानदार कैमिस्ट्री और ख़ास पलों को बता देने के लिए काफी है.