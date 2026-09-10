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Hanuman Ansh 2: क्या 'हनुमान अंश 2' में नजर आएंगे 'विरुष्का'? मेकर नम्रता सिंह के इस खुलासे से फैंस हुए एक्साइटेड

Virat-nushka Sharma To Join Hanuman Ansh 2: 'हनुमान अंश' की प्रोड्यूसर नम्रता सिंह ने आने वाले पार्ट्स में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के कैमियो रोल में नज़र आने की संभावना के बारे में बात की है

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: September 10, 2026, 1:37 PM IST
Hanuman Ansh 2: क्या 'हनुमान अंश 2' में नजर आएंगे 'विरुष्का'? मेकर नम्रता सिंह के इस खुलासे से फैंस हुए एक्साइटेड

Virat-Anushka Sharma To Join Hanuman Ansh 2: ‘हनुमान अंश’ की प्रोड्यूसर नम्रता सिंह ने फिल्म के आने वाले पार्ट्स में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के कैमियो रोल करने की संभावना के बारे में बात की है. हाल ही में एक इंटरव्यू में, उन्होंने बताया कि फिल्म को शुरू से ही एक ट्रिलॉजी (तीन फिल्मों की सीरीज़) के तौर पर प्लान किया गया था, जिसमें हर पार्ट कहानी के एक अलग पहलू को दिखाएगा. नम्रता ने आगे कहा कि दूसरा पार्ट इस बात पर फोकस करेगा कि नीम करौली बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा दुनिया भर के लोगों तक कैसे पहुंची.

क्या विराट और अनुष्का ‘हनुमान अंश 2’ में कैमियो करेंगे?

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बॉलीवुड हंगामा के साथ बातचीत में, नम्रता से पूछा गया कि क्या विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे सेलेब्रिटी फिल्म के दूसरे पार्ट में कैमियो कर सकते हैं. नम्रता ने कहा, ‘मैंने उनमें से कुछ लोगों से संपर्क किया है और उन्हें फिल्म के बारे में पहले से ही जानकारी थी. विराट और अनुष्का का नीम करौली बाबा के साथ गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है और वे कई बार उनके कैंची धाम आश्रम जा चुके हैं. कहानी को दुनिया भर में फैलाने से पहले वह भारतीय भक्तों पर फोकस करना चाहती हैं. नम्रता ने कहा, ‘भारत में ऐसे हज़ारों भक्त हैं जिनकी ज़िंदगी को उन्होंने छुआ, और निस्संदेह वे सबसे पहले आते हैं. कैंची की कहानी भारतीय भक्तों के बारे में है. तीसरी फिल्म इस बात पर फोकस करेगी कि कैसे उन्होंने विदेशियों चाहे वह स्टीव जॉब्स हों, मार्क ज़करबर्ग हों, ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी हों, जूलिया रॉबर्ट्स हों, आदि में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करके भारत को ग्लोबल मैप पर पहुंचाया.’

33 दिनों में फ़िल्म ने 160 करोड़

‘हनुमान अंश’ 7 अगस्त को रिलीज़ हुई थी, लेकिन शुरुआती 2 हफ़्तों में इसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तीसरे हफ़्ते में फ़िल्म ने रफ़्तार पकड़ी थी. नीम करौली बाबा के अनुयायियों के ज़बरदस्त समर्थन और लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया की वजह से ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफ़िस पर शानदार प्रदर्शन किया है और अब 33 दिनों में फ़िल्म ने 160 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर ली है.

कई हस्तियों ने फ़िल्म की तारीफ़ की है

हाल ही में कंगना रनौत, मधुर भंडारकर जैसी हस्तियों ने फ़िल्म की तारीफ़ की है. साथ ही, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने ‘हनुमान अंश’ की पूरी टीम की तारीफ़ की और कहा कि यह फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए. विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित ‘हनुमान अंश’ नीम करौली बाबा (जिन्हें प्यार से महाराज-जी कहा जाता है) के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित है. इसके साथ ही बॉलीवुड सेलेब्स वरूण,प्रीति,हेमा और श्रेयस तलपड़े ने ‘हनुमान अंश’ की तारीफ़ की है

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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