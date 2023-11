Virat Kohli Dance Video: मैच के दौरान विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा के गाने पर किया डांस Video

Virat Kohli Dance Video: इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली ने अपने जन्मदिन के मौके पर भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच में शतक जड़कर अपने फैंस को तोहफा दिया है. हर भारतीय ने कल (रविवार) को जश्न मनाया. पति के शतक पर पत्नी अनुष्का शर्मा ने भी पोस्ट शेयर कर खुशी जाहिर की. विराट अपने मैचों में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो वायरल हो जाता है. इस मैच में भी किंग कोहली ने अपनी 49वीं सालगिरह के साथ कुछ ऐसा किया है, जो अब वायरल हो रहा है.

विराट ने पत्नी अनुष्का के गाने पर डांस किया

दरअसल, मैच के दौरान विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के गाने ऐवैन- ऐवैन पर डांस करते नजर आए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में किंग कोहली अनुष्का के गाने का हुक लगाते नजर आ रहे हैं. इस दौरान सभी टीम इंडिया के लिए चीयर करते नजर आ रहे हैं.

Kohli dancing to Anushka’s movie song. Entertained while batting, then kept crowd engaged throughout the fielding innings. #KingKohli #INDvRSA pic.twitter.com/wWxVzXxQfU

किंग कोहली ने कॉपी किया शाहरुख खान का सिग्नेचर स्टेप

इतना ही नहीं मैच के दौरान विराट कोहली ने शाहरुख खान का सिग्नेचर स्टेप भी किया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में कोहली शाहरुख का छैलैया गाना गुनगुनाते नजर आ रहे हैं. इसके बाद कोहली किंग खान के गाने का सिग्नेचर स्टांप भी करते नजर आ रहे हैं.

I wasn’t wrong when i said “Statpadder #Virat is a Big fan of The King #ShahRukhKhan ”. As you can see he is singing #Chaleya and doing the iconic step of The Legend❤️ pic.twitter.com/T5Y0rrjtLm

— Aziz Khan (@03pathaan) November 5, 2023