वीरेंद्र सहवाग का OTT डेब्यू, ‘राइज एंड फॉल 2’ में लगाएंगे गेम की ऐसी क्लास कि कंटेस्टेंट्स रह जाएंगे हैरान!

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग अब क्रिकेट के मैदान के बाद OTT पर अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं. वह ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ से अपना OTT डेब्यू कर रहे हैं, जहां 15 सेलेब्स के बीच पावर, पैसे और रणनीति की जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी.

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वीरेंद्र सहवाग ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ से OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं

शो में 15 सेलेब्स को रूलर्स और वर्कर्स के दो ग्रुप में बांटा जाएगा

पेंटहाउस और बेसमेंट के बीच चलने वाले गेम में पावर, पैसे और रणनीति अहम होंगे

सहवाग के मुताबिक क्रिकेट की तरह इस गेम में भी आखिरी पल तक कुछ भी बदल सकता है

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग आगामी रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ से ओटीटी पर डेब्यू करने जा रहे हैं. मेकर्स ने शुक्रवार को शो की पहली झलक पेश की. प्रोमो में वीरेंद्र सहवाग अपने फेमस मजेदार अंदाज में जिंदगी के उतार-चढ़ाव के बारे में बात करते हैं और फिर दर्शकों को इस रियलिटी शो की अनिश्चितता भरी दुनिया से रूबरू कराते हैं, जहां दांव ऊंचे हैं और कोई भी पोजीशन परमानेंट नहीं है.

15 सेलेब्स को दो ग्रुप में बांटा-

पेंटहाउस और बेसमेंट की दो अलग-अलग दुनियाओं में बसे इस गेम में 15 सेलेब्स को दो ग्रुप में बांटा गया है, रूलर्स और वर्कर्स, जहां रूलर्स पेंटहाउस की सारी सुविधाओं का मजा लेते हैं, वहीं वर्कर्स को बेसमेंट की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यहां हर फैसला, हर दोस्ती और हर चाल गेम का रुख बदल सकती है. वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि क्रिकेट और रियलिटी शो में समानता यह है कि दोनों के आखिरी तक कुछ भी हो सकता है.

उन्होंने कहा कि जैसे क्रिकेट में आखिरी बॉल तक मैच पलट सकता है, वैसे ही इस शो में भी आखिरी तक कुछ भी हो सकता है और यहां आसानी से जीत नहीं मिलती. वीरेंद्र सहवाग ने कहा, “क्रिकेट ने मुझे एक बात सिखाई है- आखिरी बॉल से पहले कोई मैच जीता नहीं जाता और ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ इस अनिश्चितता को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है. एक होस्ट के तौर पर मुझे इस गेम की जो बात सबसे ज्यादा एक्साइट करती है, वो ये है कि यहां कोई आसान जीत नहीं है और कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है.”

यहां देखें-

उन्होंने आगे कहा, “हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ टॉप पहुंचना नहीं बल्कि यह जानना है कि वहां कैसे बने रहना है. आपको पता होना चाहिए कि अब अटैक करना है, जब डिफेंड करना है और सबसे जरूरी बात, गेम को कब समझना है, इससे पहले कि वह आपको समझे. पैसे, स्ट्रैटेजी और बदलते इक्वेशन के साथ, आराम की कोई गुंजाइश नहीं है. मैं कंटेस्टेंट्स को गेम में आगे बढ़ते, रिस्क लेते, अलायंस बनाते और यह दिखाते हुए देखने का इंतजार कर रहा हूं कि वे असल में किस चीज से बने हैं.” बनिजय एशिया द्वारा प्रोड्यूस किया गया एमएक्स ओरिजिनल ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ प्राइम वीडियो पर फ्री में स्ट्रीम होगा. (input-आईएएनएस)