Hindi Entertainment Hindi

Virosh Wedding Japanese Food No Phone Policy See Pics

VIROSH Wedding: मेहमानों को परोसा जाएगा जापानी खाना, 'नो फोन' पॉलिसी लागू, वेन्यू से आ रही हैं तस्वीरें आप भी देखें

VIROSH Wedding: एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी में अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है. दोनों 26 फरवरी को उदयपुर को सात फेरे लेंगे और जिंदगी भर के लिए एक दूजे के हो जाएंगे.

virosh wedding japanese food no phone policy

VIROSH Wedding: एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी में अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है. दोनों 26 फरवरी को उदयपुर को सात फेरे लेंगे और जिंदगी भर के लिए एक दूजे के हो जाएंगे. फैंस इस सुपरस्टार कपल की शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं. वेडिंग में मेहमानों के लिए जापानी क्यूज़ीन रखा जाएगा और फंक्शन के दौरान ‘नो फोन’ पॉलिसी सख्ती से लागू की जाएगी.

कौन सी होंगी डिशेज़

बताया जा रहा है कि इस वेडिंग में जापानी फाइन डाइनिंग का अनुभव मिलेगा. जहां हल्के, एलिगेंट और आर्टिस्टिक डिशेज़ पर फोकस होगा. मेन्यू में सुशी, साशिमी, रामेन, टेम्पुरा और काइसेकी-स्टाइल प्लेटिंग जैसी चीज़ें शामिल होने की चर्चा है. सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला कपल की इंटरनेशनल टेस्ट और हेल्दी ईटिंग पसंद को ध्यान में रखकर लिया गया है.

सोशल मीडिया पर दिखाया सजा हुआ टेबल

जानकारी के अनुसार, शादी के जश्न को लेकर मेकर्स ने खास इंतजाम किए हैं, जिसमें मेहमानों के लिए जापानी खाना परोसा जाएगा. रश्मिका ने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी में पार्टी की झलक साझा की, जिसमें खूबसूरती से सजा हुआ टेबल और जापानी मेन्यू कार्ड साफ दिख रहा है. तस्वीर में लाइटिंग में सजा टेबल नजर आया. बीच में गुलाबी लिली और हल्के हरे हाइड्रेंजिया के फूलों की सजावट है, जिसे ताजे हरे सेब और अंगूरों के साथ सजाया गया है. यह सजावट ऑर्गेनिक और लग्जरी गार्डन लुक दे रही है.

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

मेन्यू कार्ड पर जापानी डिशेज का जिक्र है, जो शादी से पहले के इस सेलिब्रेशन को ग्लोबल और रिफाइंड टच देता है. कपल सोमवार को उदयपुर पहुंच चुके हैं. शादी के मुख्य कार्यक्रम मेमेंटोस बाय आईटीसी होटल्स, एकाया उदयपुर में होगा.

Add India.com as a Preferred Source

Mughal-E-Azam: किस खुंदक में मुग़ल-ए-आज़म के सेट पर दिलीप कुमार ने मधुबाला को मारा था थप्पड़? नाराज़गी में कैसे शूट हुए थे रोमांटिक सीन्स? 9

नो-फोन पॉलिसी

शादी को पूरी तरह प्राइवेट और इंटिमेट रखा जा रहा है. सिर्फ करीबी परिवार और दोस्त ही शामिल होंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इवेंट को गोपनीय रखने के लिए सख्त नो-फोन पॉलिसी लागू है. मेहमानों से एनडीए (नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट) भी साइन करवाए जा रहे हैं ताकि कोई फोटो या वीडियो बाहर न लीक हो.

क्या आराध्या बच्चन के मामा लगते हैं सलमान खान? Aishwarya Rai की डिलीवरी पर इस बयान से मचा था बवाल 7

कई फिल्मों में आए हैं साथ नज़र

विजय और रश्मिका की लव स्टोरी साल 2018 में शुरू हुई, जब दोनों ने ‘गीता गोविंदम’ में साथ काम किया. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों का खूब प्यार मिला. इसके बाद दोनों ‘डियर कॉमरेड’ में फिर साथ नजर आए. इसके अलावा, वे कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं.

हालांकि, दोनों ने अपने रिश्ते को सालों तक प्राइवेट रखा, लेकिन अब आखिरकार शादी का ऐलान हो चुका है. शादी के बाद रिसेप्शन भी प्लान किया गया है.

(इनपुट एजेंसी)