EnglishHindi

कियारा-विक्की की 'Lust Stories' है करण जौहर के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म! विशाल भारद्वाज के बयान ने चौंकाया

Vishal Bhardwaj On Karan Johar Lust Stories: विशाल भारद्वाज का कहना है, 'करण जौहर ने कियारा आडवाणी और विक्की कौशल के साथ 'लस्ट स्टोरीज़' में अपने करियर की सबसे बेहतरीन फ़िल्म बनाई

Edited By: Shilpi Singh
Updated: September 16, 2026, 11:34 AM IST
कियारा-विक्की की 'Lust Stories' है करण जौहर के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म! विशाल भारद्वाज के बयान ने चौंकाया

Vishal Bhardwaj On Karan Johar Lust Stories: ‘लस्ट स्टोरीज़’ अपने तीसरे सीज़न के साथ वापसी की तैयारी कर रही है. ऐसे में फ़िल्ममेकर विशाल भारद्वाज, विक्रमादित्य मोटवाने, किरण राव और शकुन बत्रा ने इस एंथोलॉजी के पिछले हिस्सों को याद किया और उन हिस्सों को चुना जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आए. ऐसे में अब ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के ‘स्क्रीन’ के साथ एक इंटरव्यू में, ‘लस्ट स्टोरीज़ 3’ के चारों डायरेक्टर ने पिछले वर्ज़न की अपनी पसंदीदा फ़िल्मों के बारे में बताया, जिसमें करण जौहर और कोंकणा सेन शर्मा की फ़िल्में सबसे ज़्यादा पसंद की गईं थी.

‘लस्ट स्टोरीज़’ में अपने करियर की सबसे बेहतरीन फ़िल्म बनाई

और पढ़ें: VIRAL: रेड कलर की बैकलेस ड्रेस में कियारा आडवाणी का नया फोटोशूट, चंद घंटों में लाखों लाइक्स...

विशाल भारद्वाज ने ‘लस्ट स्टोरीज़’ (जो 2018 में रिलीज़ हुई थी और जिसमें कियारा आडवाणी और विक्की कौशल ने एक नए शादीशुदा जोड़े का रोल किया था) के करण जौहर वाले हिस्से की खास तौर पर तारीफ़ की है. विशाल ने कहा, ‘करण जौहर ने ‘लस्ट स्टोरीज़’ में अपने करियर की सबसे बेहतरीन फ़िल्म बनाई है.’ वहीं कलाकारों के काम की भी तारीफ़ की और कहा ‘मुझे कियारा आडवाणी का काम बहुत पसंद आया. और विक्की भी बहुत अच्छे हैं! लेकिन निर्देशन के नज़रिए से देखें तो यह एक बहुत मज़बूत फ़िल्म है.’

वह बहुत मज़ेदार था- शकुन बत्रा 

शकुन बत्रा भी विशाल की बात से सहमत थे और उन्होंने भी करण के सेगमेंट को ही अपना पसंदीदा बताया. फिल्म बनने से पहले करण से कहानी सुनते हुए बिताए पलों को याद करते हुए शकुन ने कहा, ‘जब मैंने कहानी सुनी थी, तभी मुझे लगा था कि जिस तरह से उन्होंने इसे सुनाया, वह बहुत मज़ेदार था.’ बता दें शकुन ने पहले भी करण के धर्मा प्रोडक्शंस के लिए ‘एक मैं और एक तू’, ‘कपूर एंड सन्स’ और ‘गहराइयां’ जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं.

‘लस्ट स्टोरीज़ 3’ में विशाल का कहानी

करण के सेगमेंट में शादीशुदा ज़िंदगी में नज़दीकी और असंतुष्टि को दिखाया गया इसी में कियारा के किरदार वाला एक ऐसा सीन भी था जिसकी काफ़ी चर्चा हुई. दिलचस्प बात यह है कि ‘लस्ट स्टोरीज़ 3’ में विशाल के सेगमेंट में भी – जिसमें अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ हैं. एक महिला की सेक्सुअल असंतुष्टि को दिखाया गया है, हालांकि इसका माहौल बिल्कुल अलग है.

18 सितंबर को नेटफ़्लिक्स पर ‘लस्ट स्टोरीज़ 3’ का प्रीमियर 

‘लस्ट स्टोरीज़’ नेटफ्लिक्स इंडिया की पहली ऐसी एंथोलॉजी बन जाएगी जिसके तीन सीज़न होंगे. इसे विक्रम मोटवाने, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है. विक्रमादित्य मोटवाने की कहानी में राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, विजय वर्मा और अभिषेक बनर्जी हैं. शकुन बत्रा के सेगमेंट में अली फज़ल और राधिका मदान हैं. इस बीच, सिद्धार्थ और अदिति राव हैदरी विशाल भारद्वाज के सेगमेंट का नेतृत्व करेंगे. किरण राव की फिल्म में नवागंतुक सना थम्पी के साथ गुरफतेह पीरजादा हैं. ‘लस्ट स्टोरीज़ 3’ का प्रीमियर 18 सितंबर को नेटफ़्लिक्स पर होगा.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shilpi Singh

Shilpi Singh

शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.