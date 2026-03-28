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Vishal Dadlani Controversy: पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ दिखने पर बवाल, ‘Indian Idol’ से हटाने की उठी मांग

Vishal Dadlani Controversy: मशहूर सिंगर विशाल डडलानी अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों में घिरे रहते हैं. हाल ही में उनकी एक फोटो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ वायरल हुई. जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.

Published date india.com Published: March 28, 2026 1:09 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
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Vishal Dadlani Controversy: बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर Vishal Dadlani एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. इस बार उनका कोई बयान नहीं बल्कि एक वायरल तस्वीर है, जिसने सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर दिया है. दरअसल, हाल ही में Vishal Dadlani की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वह एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ नजर आ रहे हैं. बस फिर क्या था-सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे मुद्दा बना लिया और उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.

‘इंडियन आइडल’ से हटाने की मांग

वायरल फोटो के बाद सोशल मीडिया पर सिंगर को शो ‘इंडियन आइडल’ से हटाने की मांग हो रही है. यूजर्स का कहना है कि विशाल देशद्रोही हैं और सोनी टीवी वालों को ऐसे सिंगर को बतौर जज नहीं रखना चाहिए.

दरअसल, विशाल डडलानी को पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सफीना खान के साथ देखा गया था. वीडियो में सफीना खान सिंगर की जमकर तारीफ कर रही हैं और सिंगर उन्हें धन्यवाद देते हुए नहीं थक रहे हैं.

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आईएसआई से जुड़े होने के आरोप

सफीना कोई आम जर्नलिस्ट नहीं हैं, उन पर कथित रूप से आईएसआई से जुड़े होने के आरोप लग चुके हैं. दोनों को साथ देखकर पहले ही सोशल मीडिया पर विशाल की आलोचना शुरू हो गई थी, लेकिन अब शो इंडियन आइडल से उन्हें हटाने की मांग तेज हो गई है.

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यूजर्स का कहना है कि अगर सोनी टीवी शो से सिंगर को नहीं हटाता है तो शो का बॉयकॉट किया जाएगा. सोशल मीडिया पर सिंगर का पाकिस्तानी कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है. उन पर देश की संप्रभुता पर प्रहार करने के आरोप लग रहे हैं.

विशाल डडलानी की गिरफ्तारी की मांग

एक यूजर ने लिखा, “विशाल डडलानी ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ गठबंधन करके हमारी संप्रभुता और एक राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व के अधिकार पर सवाल उठाया है. यह स्पष्ट रूप से नई भारतीय परिभाषा के अनुसार आतंकवाद का कृत्य है. उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए.”

वहीं बहुत सारे यूजर्स इंडियन आइडल से सिंगर को हटाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि पाकिस्तान से संबंध रखने वाले लोगों को टीवी का इतना बड़ा मंच नहीं देना चाहिए.

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विशाल डडलानी के विवाद

बता दें कि इससे पहले सिंगर ने बिना फिल्म धुरंधर-2 का नाम लिए साल 2016 में हुई नोटबंदी पर प्रहार किया था. फिल्म धुरंधर-2 में नोटबंदी को आतंक फंडिंग रोकने का जरिया बताया गया है, लेकिन विशाल ने एक डेटा शेयर कर यह कहने की कोशिश की कि नोटबंदी के दौरान 90 फीसदी से अधिक पैसा जमा किया गया, जो ‘ब्लैक मनी’ को रोकने के दावे को गलत साबित करता है. फिल्म को सिर्फ एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखें, नॉलेज के लिए नहीं.

(इनपुट एजेंसी)

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Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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