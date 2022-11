विवेक रंजन अग्निहोत्री ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की जबरदस्त सफलता के बाद अब अपनी आने वाली फिल्म का टाइटल अनाउंस कर दिया है, जो है ‘द वैक्सीन वॉर’. इस फिल्म की ग्लोबल रिलीज के लिए 15 अगस्त 2023 की डेट बुक की गई है. विवेक उन दर्शकों के लिए फिल्में बनाने में विश्वास करते हैं जो हमारे देश की जड़ों में हैं और दुनिया के लिए भी यह देखने के लिए कि हमारे देश ने वास्तव में क्या हासिल किया है. यह फिल्म हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, भोजपुरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी और बंगाली सहित 10 से अधिक भाषाओं में रिलीज़ होगी.

बहुत सारे गेसिंग गेम के बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री ने आखिरकार अपनी आने वाली फिल्म ‘द वैक्सीन वॉर’ के टाइटल की घोषणा कर दी है. जबकि उन्होंने टाइटल के साथ फिल्म का पोस्टर भी जारी किया है, यह उस विषय के बारे में बहुत कुछ कहता है जो फिल्म पर आधारित है जो दर्शाता है कि यह भारतीय बायो साइंटिस्ट और स्वदेशी वैक्सीन के बारे में कुछ चैप्टर्स खोलेगी. पोस्टर पर फिल्म की रिलीज डेट भी दी गई है, जो स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त 2023 को निर्धारित है. ये फिल्म इस महीने से फ्लोर्स पर जाने के लिए तैयार है.