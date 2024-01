India Maldives Row: इंडिया और मालदीव के बीच कंट्रोवर्सी (India Maldives Controversy) खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सरकार तुरंत एक्शन में आई. इसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार मालदीव का बहिष्कार होने लगा. इसमें बॉलीवुड सेलिब्रेटीज़ भी शामिल थे. अक्षय कुमार, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, कंगना रनौत, श्रद्धा कपूर समेत कई बॉलीवुड सितारों ने मालदीव का बायकॉट किया. अब इस मुहिम में फिल्म निर्माता और निर्देश विवेक अग्निहोत्री ने अपनी मौजूदगी दर्ज कर दी है.

दरअसल, विवेक अग्निहोत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की है जिनमें वो समुद्र किनारे खूबसूरती को एन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि इन फोटोज़ में ये जगह कौन सी वो उन्होंने नहीं बताया है. लेकिन इनपर दिया गया कैप्शन काफी कुछ कह रहा है. विवेक ने इनमें एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स के बारे में बात की है.

India is full of quiet, serene, long, clean and safe beaches with healthy marine life and surrounded by wonderful people. And the variety of food. Water sports in India are also the cheapest and excellent. #ExploreIndianIsland pic.twitter.com/D5waMw8HZU

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) January 8, 2024