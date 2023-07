बच्चों का दिमाग खराब कर रही हैं 'बकवास फिल्में', विवेक अग्निहोत्री ने निकाली भड़ास

फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने अपनी आगामी फिल्म ‘द वैक्सीन वॉर’ को लेकर बात की. अग्निहोत्री ने कहा कि फिल्मों को ग्लैमराइज करना और अत्यधिक हिंसा दिखाना “बकवास” सिनेमा को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन अब यह एक बड़ी प्रतिभा मानी जाती है. फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने अपनी आगामी फिल्म ‘द वैक्सीन वॉर’ को लेकर बात की. अग्निहोत्री ने कहा कि फिल्मों को ग्लैमराइज करना और अत्यधिक हिंसा दिखाना “बकवास” सिनेमा को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन अब यह एक बड़ी प्रतिभा मानी जाती है.

फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने ट्विटर पर एक संदेश दिया जिसमें उन्‍होंने लिखा कि ”लोग हिंसक पैदा नहीं होते हैं, ग्लैमराइज सिनेमा जगत हिंसा दिखाकर बच्‍चों का दिमाग खराब कर रहा है. जिन्हें वास्तव में युवाओं को शांति के लिए प्रेरित करना चाहिए.”