The Vaccine War की कमाई से Vivek Agnihotri की उम्मीदों को लगा झटका, तीसरे दिन हुआ इतने करोड़ का बिजनेस

Vivek Agnihotri की फिल्म 'द वैक्सीन वॉर' से जो उमीदें लगाई गई थीं वो नाकामयाब साबित होती दिखाई दे रही हैं. रिलीज के तीन दिन में अबतक की टोटल कमगई 3.25 करोड़ रुपये है.

अपने बेबाक बोलने के अंदाज से मशहूर डायरेक्टर-प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म चर्चा में रहती है. पिछले साल रिलीज हुई फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिलने के बाद उन्होंने फैसला किया था कि वो ज्यादातर सच्चाई पर आधारित फिल्में ही बनाएंगे और उस कामयाबी से वे बहुत खुश भी थे. अब वो अपनी फिल्म ‘द वैक्सीन वॉर’ (The Vaccine War) लेकर दर्शकों के बीच आए हैं. वहीं, 28 सितंबर को उनकी ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई है. लेकिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई की रफ्तार धीमी है. इस फिल्म ने अपनी ओपनिंग डे पर अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई थीं और रिलीज होने के तीन दिन के अंदर में फिल्म लगभग 3 करोड़ रुपये का बिजनेस कर पाई है. ‘द वैक्सीन वॉर’ (The Vaccine War Day 3 Collection) के तीसरे दिन के कलेक्शन रिपोर्ट आ गई है और फिर से ये फिल्म उम्मीद पर खड़े उतरने की कोशिश में लगी हुई है.

द वैक्सीन वॉर के तीसरे दिन की कलेक्शन

विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म ने अपने ओपनिंग के दिन (The Vaccine War Opening Day Collection) जहां 85 लाख रुपये और दूसरे दिन फिल्म ने 90 लाख की कमाई की. वहीं, फिल्म की तीसरे दिन की कलेक्शन रिपोर्ट सामने आ गई है और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कुल 1.5 करोड़ रुपये का बिजनेस की है. जिसके बाद फिल्म की अबतक की टोटल कमाई 3.25 (The Vaccine War Total Collection) करोड़ रुपये की हो गई है. आपको बता दें कि इस फिल्म में नाना पाटेकर, सप्तमी गौड़ा, पल्लवी जोशी, राइमा सेन और अनुपम खेर ने लीड रोल प्ले किया है. ये फिल्म हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई है.

विवेक अग्निहोत्री का दावा

इस फिल्म को बनाने को लेकर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बताया है कि ‘कोविड-19 (Covid-29) के दौरान ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि कुछ लोग भारत और हमारे जीवन को बेच रहे थे’. इसके साथ उन्होंने दावा किया है कि वैक्सीन वॉर (Vaccine War), सामान्य संदिग्धों को बेनकाब करेगा. जिन्होंने अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान स्वदेशी वैक्सीन के विकास को बाधित करने की कोशिश की. वहीं, फिल्म की स्टोरी को लेकर कहा ये फिल्म भारत की ‘पहली जैव-विज्ञान’ (First Ever Bio-Science Film) फिल्म है और ये भारत और दुनिया के लिए एक किफायती टीका विकसित करके भारतीय वैज्ञानिकों की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई की सच्ची कहानी पर आधारित है.

