बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय अपने एक ट्वीट की वजह से विवादों में फंस गए हैं. हालांकि काफी विरोध होने के बाद उन्होंने मंगलवार सुबह माफी भी मांग ली है और उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया है जिसमें उन्होंने एग्जिट पोल के नतीजे को लेकर एक मीम शेयर किया था जिस ऐश्वर्या राय की तस्वीर थी.

इस ट्वीट पर बहुत बवाल हुआ. लेकिन यूजर्स भी उन्हें कहां छोड़ने वाले हैं. विवेक के माफी मांगने के बाद भी लोगों ने अब इस एक्टर पर मीम्स सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं. Bhawesh Thapa नाम के ट्विटर हैंडलन ने सलमान खान, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन का एक मीम शेयर करते हुए लिखा है कि ‘विवेक को सतर्क रहना चाहिए और उन्हें खुश होना चाहिए की सलमान खान बाइक नहीं चला रहे हैं.’

विवेक ने अपनी बात रखते हुए दो ट्वीट किए. जिसमें उन्होंने लिखा कि कभी किसी को पहली बार में जो मजेदार और हानिरहित लगता है, वैसा दूसरों को शायद नहीं लगता. विवक ने ये भी लिखा कि पिछले 10 सालों में उन्होंने 2,000 से ज्यादा असहाय महिलाओं की सहायता की है. वे उनका अपमान करना का सोच भी नहीं सकते.

Sometimes what appears to be funny and harmless at first glance to one, may not be so to others. I have spent the last 10 years empowering more than 2000 underprivileged girls, I cant even think of being disrespectful to any woman ever.

— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) May 21, 2019