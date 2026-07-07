'कोई काम नहीं दे रहा था...' बुरे वक्त में विवेक ओबेरॉय का सहारा बने थे अक्षय कुमार, 2003 के दिन याद कर भर आई आंखें

बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में ‘मिर्ची प्लस’ को दिए एक इंटरव्यू में अपने करियर के शुरुआती संघर्षों को याद किया. उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था, जब इंडस्ट्री में उन्हें लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था. फिल्मों के ऑफर कम हो गए थे और ऐसा लगने लगा था कि करियर पटरी से उतर रहा है. इसी मुश्किल दौर में अक्षय कुमार ने विवेक का हौसला बढ़ाया और हर संभव मदद की.
विवेक ने बताया कि साल 2003 उनके लिए आसान नहीं था. इंडस्ट्री में कई चीजें उनके खिलाफ जा रही थीं और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि लोग उनके साथ काम करने से बच रहे हैं. लगातार मिल रही निराशा ने उन्हें मानसिक रूप से भी प्रभावित किया. ऐसे समय में किसी अपने का साथ मिलना बेहद जरूरी होता है. विवेक ने बताया जब इस बात की जानकारी अक्षय कुमार को लगी तो उन्होंने मुझे फोन कर पूछा- तुम कहां हो? मैंने उन्हें कहा- मैं घर पर हूं और बहुत उदास हूं. कुछ देर के बाद वो मेरे घर पर आ गए. उन्होंने कहा वो मेरे पास कुछ देर बैठकर बातें करना चाहते हैं. यही नहीं अक्षय ने कहा मदद के लिए वो अपने कुछ ऑफर उन्हें दे सकते हैं.
अक्षय कुमार ने ऑफर किए अपनी प्रोजेक्ट्स
अक्षय ने कहा मेरे पास बहुत सारे गाने हैं, कई शोज़ भी हैं जो बिजी शेड्यूल के कारण वो नहीं कर सकते हैं. अगर उनके ऑफर विवेक लेना चाहें तो ले सकते हैं. विवेक ने बताया कि अक्षय पाजी की ये बातें सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और हैरानी भी हुई कि इस तरह से कोई अपना काम किसी और को कौन दे सकता है.
विवेक ने बताया कि अक्षय कुमार की वजह से उस बुरे दौर में उन्हें काम मिला. स्टेज पर जाने का मौका मिला. विवेक ने कहा कि जब मैं फैंस को चीयर करते हुए देखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. कॉन्फिडेंस मिलता था. मैंने पैसे भी कमाए. सब ठीक जा रहा था. लेकिन फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा था. चारों तरफ बॉयकॉट क्यों, लेकिन आखिर क्यों? उस वक्त अक्षय मेरे साथ खड़े थे. उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ लॉबी करूंगा. उन्होंने मुझे एक प्रैक्टिकल समाधान दिया.
विवेक ओबेरॉय ने अपने करियर की शुरुआत साल 2002 में फिल्म ‘कंपनी’ से की थी. पहली ही फिल्म से उन्हें अभिनय के लिए काफी सराहना मिली. इसके बाद ‘साथिया’, ‘मस्ती’, ‘युवा’ और कई फिल्मों में उन्होंने काम किया. हालांकि उनके करियर में कई उतार-चढ़ाव भी आए, लेकिन उन्होंने लगातार काम करना नहीं छोड़ा.
‘साथिया’ जैसी फिल्म से डेब्यू करने वाले अभिनेता विवेक ओबेरॉय को माना जा रहा था कि वो अगले सुपरस्टार हो सकते हैं. लेकिन उनका करियर ठप हो गया. इसकी वजह सलमान खान को बताया गया. एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर इस बारे में बात करते हुए कहा था कि मैं एक ऐसे करियर प्वाइंट पर था जहां मेरे खिलाफ भयंकर बॉयकॉट चल रहा था. कोई मुझे काम ही देने को तैयार नहीं था. विवेक ने बताया कि जो फिल्में मैंने साइन की थी उसमें से भी मुझे निकाल दिया गया. यही नहीं मुझे धमकी भरे फोन कॉल आने लगे. जिसमें कभी मेरी मां को धमकी दे रहे हैं. कभी मेरी बहन को गाली निकाल रहे हैं. कभी पिता को धमकी दे रहे हैं. वहीं पर्सनल लाइफ में भी सब मेस हो रहा था. मैं डिप्रेशन में आ गया था. एचटी की खबर के मुताबिक सलमान खान, ऐश्वर्या के करीब थे लेकिन एक वक्त के बाद विवेक और ऐश्वर्या में नजदीकियां बढ़ने लगी. जब इसकी खबर सलमान को लगी तो उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ. इस घटना के बाद विवेक को काम मिलना बंद हो गया.
(इनपुट एजेंसी)
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