जब विवेक ओबेरॉय को कैंसर हॉस्पिटल लेकर पहुंची मां, पैसा और बिजनेस नहीं ये पल देता है सबसे ज्यादा खुशी

Vivek Oberoi On Life And Sucess: फ़िल्मों और बिज़नेस में सफलता के बावजूद, विवेक का कहना है कि समाज-सेवा उनके जीवन का सबसे संतोषजनक हिस्सा है, क्योंकि वे खुद को दूसरों की मदद करने का सिर्फ़ एक ज़रिया मानते हैं.

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विवेक ओबेरॉय ने 2002 में एक्टिंग शुरू की थी और वे ‘साथिया’, ‘युवा’, ‘ओमकारा’, ‘कंपनी’ और ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’ जैसी फ़िल्मों में अपने किरदारों के लिए जाने जाते हैं. हालांकि पिछले कुछ सालों में, वे एक बेहद सफल बिज़नेसमैन के तौर पर भी पहचाने जाने लगे हैं और उन्होंने कारोबार में कमाल की सफलता हासिल की है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. भारत से लेकर दुबई तक उनका बिजनेस फैला हुआ है. एक दौर में सिनेमा जगत से साइडलाइन हो जाने के बाद उन्होंने कैसे खुद को खड़ा किया और इस सफर में कैसे उनकी मां ने उन्हें रास्ता दिखाया और उनके पार्टनर ने उनका साथ दिया, इस पर एक्टर ने खुलकर बात की है.

1,200 करोड़ तक बिजेनेस ने पहुंचाया

विवेक ओबेरॉय वैसे तो एक एक्टर ने लेकिन उनका पहचान अब एक सफल एंटरप्रेन्योर और बिजनेसैमन के तौर पर होती है और उन्होंने इसी तरह से खुद की संपत्ति को 1,200 करोड़ तक पहुंचा दिया है. ऐसे में अब एक्टर ने अपने सालों पुराने उस दर्द को याद किया है जिसकी वजह से सिनेमा दूर होकर उन्हें इस राह पर निकलना पड़ा था. विवेक ने उस पल को याद करते हुए कहा कि जब आपके पास मौके कम हो या फिर चांस ना मिल रहा हो तो खुद को विक्टिम (Victims) ना बनने दो बल्कि खुद अपनी किस्मत का रास्ता तय करो और जिंदगी को उस तरह से संभालो.

डिप्रेशन से भर जाएं या फिर खुद को नए सिरे से ढालें

News18 पर बात करते हुए, विवेक ने लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप और जिंदगी के उन पहलूओं पर बात की है जिन्होंने उनके सफर को आसान बनाया और एक नया आकार दिया . विवेक ने इस दौरान बताया कि सफलता और असफता दोनों ही टिकाऊ (अस्थायी) है लेकिन आपने जो सिखा है और परिवार से जो मिला है वो हमेशा बना रहता है. अपने करियर के मुश्किल दौर को याद करते हुए विवेक ने कहा ‘जब ज़िंदगी में चुनौतियां आती हैं और आपके काबू से बाहर के हालात आपके लिए रास्ते बंद करने लगते हैं, तो आपके पास दो विकल्प होते हैं. या तो आप कड़वाहट, निराशा और डिप्रेशन से भर जाएं, या फिर खुद को नए सिरे से ढालें और मैंने हर बार खुद को चुना’

दुबई में परिवार संग रहते हैं विवेक ओबेरॉय

‘दुबई प्रॉपर्टी इनसाइडर’ पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान, उन्होंने बताया कि कैसे कोरोना के दौरान उनका परिवार महज कुछ महीनों के लिए दुबई आया लेकिन फिर वो यही पर बस गया. विवेक ओबेरॉय ने बताया कि उन्होंने दुबई में निवेश किया था और वहां बिज़नेस करने की सोच रहे थे. इसलिए, जब कोविड-19 आया, तो वे छह महीने के ट्रायल पीरियड के लिए अपने परिवार के साथ वहां चले गए, लेकिन उन्हें वहाँ इतना अच्छा लगा कि वे वहीं बस गए.

मेरे पास अभी भी मेरा दिमाग, मेरी मेहनत है

विवेक ने कहा कि ‘मैं हमेशायह मानता हूं कि मुझे पीड़ित ना होकर एक विजेता के तौर पर आगे आना है. मैंने खुद से पूछा, मैं अपनी किस्मत को अपने काबू में कैसे कर सकता हूं?’ अगर एक रास्ता बंद हो जाए, तो मैं और क्या कर सकता हूं? मेरे पास अभी भी मेरा दिमाग, मेरी मेहनत और वह पहचान है जो भगवान ने मुझे दी है’. इस दौरान एक्टर ने अपने बिज़नेस पार्टनर अंकुर अग्रवाल पर बात करते हुए कहा कि अग्रवाल ने 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का आर्थिक नुकसान झेलने के बाद अपनी ज़िंदगी को फिर से खड़ा किया, क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी. उसने कहा, ‘चलो मिलकर कुछ बनाते हैं.’ मैं उनसे हमेशा कहता रहा कि उनमें एक फ़ाउंडर और लीडर के गुण हैं.’

मां की एक बात और बदल गए विवेक

फ़िल्मों और बिज़नेस में सफलता के बावजूद, विवेक का कहना है कि समाज-सेवा उनके जीवन का सबसे संतोषजनक हिस्सा है, क्योंकि वे खुद को दूसरों की मदद करने का सिर्फ़ एक ज़रिया मानते हैं. एक्टर ने कहा कि इसका पूरा श्रेय उनकी मां को जाता है जिन्होंने जीवन के प्रति उनके नजरिए को पूरी तरह बदल दिया. एक्टर ने उस पल को याद किया जब वो मां के सामने खुद को दोषी मान रहे थे और कह रहे थे ‘मैं ही क्यों’. तब मां ने उसका जवाब दिया जब आपको इतनी कम उम्र में शोहरत, अवॉर्ड, पैसा और पहचान मिली, तो क्या आपने कभी पूछा कि ‘मैं ही क्यों?’ उस सवाल ने सब कुछ बदल दिया.

कैंसर से लड़ रहे बच्चों की मदद करते हैं विवेक

इसके बाद उनकी मां उन्हें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बच्चों के कैंसर वार्ड में ले गईं, जहां कीमोथेरेपी से गुज़र रहे बच्चों को देखकर उनमें उनके साथ जुड़ने की भावना ने जन्म लिया और कैंसर से लड़ रहे बच्चों की मदद करने के काम से वे लंबे समय तक जुड़े रहे. मैं बस बच्चों के साथ बैठता था, उन्हें कहानियों की किताबें पढ़कर सुनाता था और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता था और उस मुस्कान से मुझे किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा ऊर्जा मिलती थी. तभी मैंने तय किया कि मैं कैंसर से जूझ रहे बच्चों की मदद के लिए खुद को समर्पित करूंगा.

8 महीने की बच्ची को दी नई जिंदगी

विवेक के दिल के सबसे करीब के पलों में से एक पल वह था जब ‘साथिया’ की शूटिंग के दौरान वे सहारा नाम की आठ महीने की बच्ची से मिले थे और उसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया था और उसका परिवार उसका इलाज नहीं करवा पा रहा था. डॉक्टरों और चैरिटेबल संस्थाओं की मदद से सहारा ठीक हो गई और अब वह एक स्वस्थ महिला है. मेरे लिए, वह एक जीता-जागता अवॉर्ड है. वे पल ट्रॉफ़ी, रिज़्यूमे या बैंक अकाउंट में मौजूद नंबरों से कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं.’

फिल्मों में भी कर रहे हैं काम

वहीं, काम की बात करें तो विवेक आखिरी बार ‘मस्ती 4’ में दिखे थे, जिसमें रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी भी थे. मिलाप ज़वेरी की डायरेक्ट की गई यह एडल्ट कॉमेडी फिल्म नवंबर 2025 में रिलीज़ होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. अब वह संदीप रेड्डी वांगा की आने वाली फिल्म ‘स्पिरिट’ की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही रामायण में एक छोटा सा किरदार करेंगे.