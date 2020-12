VJ Chitra Case death husband is upset for intimate scene police Arrested for abetment to suicide- तमिल अभिनेत्री वीजे चित्रा के पति हेमनाथ को कथित तौर पर उनकी मौत के लगभग एक सप्ताह बाद आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. वीजे चित्रा तमिल शो ‘पांडियन स्टोर्स’ में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है. अभिनेत्री को 9 दिसंबर को चेन्नई के नाजरपेट में एक होटल के कमरे में मृत पाया गया था. Also Read - 'आशिकी' फेम राहुल रॉय अस्पताल में फिर से एडमिट, जानिए क्या है वजह?

डीएनएइंडियाडॉटकॉम के रिपोर्ट अनुसार, हेमंत ने चित्रा को उनके शो के कुछ दृश्यों को देखकर अपना गुस्सा जाहिर किया था."

सहायक पुलिस आयुक्त सुदर्शन ने एनडीटीवी को बताया, “हेमनाथ को वह सीन पसंद नहीं आए थे, जो चित्रा ने किया था. जिस दिन उनकी मौत हुई, हेमंत ने उन्हें धक्का भी दिया था.”

बता दें, महज 28 साल की उम्र में इस मशहूर एक्ट्रेस ने आत्महत्या कर अपने जीवन का अंत कर दिया. बताया जा रहा है कि चित्रा ने चेन्नई के नसरपेट में एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या (VJ Chitra Death News) कर ली है. होटल के कमरे में उनका शव लटका पाया गया है. साउथ फिल्म इंडस्ट्री की इस काबिल अदाकारा के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में चली गई है और हर तरफ शोक की लहर है.