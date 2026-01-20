By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'कैमरे के जादूगर को सलाम', सिनेमा जगत का खास दिन, पहली बार सिनेमेटोग्राफर वी.के. मूर्ति को मिला दादा साहब फाल्के अवॉर्ड
भारतीय सिनेमा जगत के लिए 20 जनवरी का दिन बेहद यादगार और महत्वपूर्ण है. यह दिन बताता है कि पर्दे पर एक्टिंग का जलवा दिखाने वाले एक्टर्स ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे से योगदान देने वाले भी सिनेमा जगत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.
Vk Murthy: 20 जनवरी के दिन ही सिनेमेटोग्राफर वी.के. मूर्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था. इसी दिन साल 2010 में महान सिनेमेटोग्राफर वी.के. मूर्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था. यह पुरस्कार उन्हें वर्ष 2008 के लिए दिया गया था और वह इस सम्मान को पाने वाले पहले सिनेमेटोग्राफर बने.
भारत दुनिया में फिल्म निर्माण की संख्या के मामले में पहले स्थान पर है. हर फिल्म के पीछे निर्देशक, अभिनेता के साथ-साथ तकनीकी टीम का बड़ा योगदान होता है, जिसमें सिनेमेटोग्राफर की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है. वे ही फिल्म की रोशनी, दिशा, फ्रेमिंग और दृश्यों की खूबसूरती तय करते हैं.
दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत
दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत साल 1969 में हुई थी, जो भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है. लेकिन इतने वर्षों में पहली बार किसी सिनेमेटोग्राफर को यह सर्वोच्च सम्मान मिला, जब वी.के. मूर्ति को चुना गया. वी.के. मूर्ति का नाम पुरानी पीढ़ी के सिने प्रेमियों के लिए बहुत जाना-पहचाना है. वह मशहूर निर्देशक गुरु दत्त के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे. 1950 के दशक में उन्होंने गुरु दत्त की क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों को अपनी कमाल की छायांकन कला से अमर बना दिया. वी के मूर्ति की फिल्मों की लिस्ट में ‘प्यासा’, ‘कागज के फूल’, ‘चौदहवीं का चांद’ और ‘साहिब बीवी और गुलाम’.
आसान नहीं था सफर
वी. के. मूर्ति के लिए ये सफर आसान नहीं था. एक छोटे से शहर से निकलकर मुंबई तक का सफर तय करना. फिर वहां के रोजमर्रा के संघर्ष के बीच इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना किसी पापड़ को बेलने से कम नहीं था. खासकर गुरु दत्त जैसे संवेदनशील निर्देशक के साथ उनकी जोड़ी इंडियन सिनेमा की मशहुर जोड़ी की लिस्ट में शुमार है. दोनों ने मिलकर ऐसा विज़ुअल संसार रचा, जिसमें दर्द भी खूबसूरत लगता था और खामोशी भी बोल उठती थी.
इन फिल्मों में उनकी रोशनी और कैमरा तकनीक आज भी सिनेमा के छात्रों के लिए मिसाल है. हालांकि, वी.के. मूर्ति को यह सम्मान मिलने में काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत और योगदान को आखिरकार वह पहचान मिली जो वे हकदार थे. यह घटना भारतीय सिनेमा में तकनीकी कलाकारों के महत्व को सामने लाती है.
(इनपुट एजेंसी)
