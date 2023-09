Dadasaheb Phalke Award 2023: वहीदा रहमान को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार

हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. बता दें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरुस्कार बहुत प्रतिष्ठित है. इस बार बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुस्कार से नवाजा जाएगा. इस बात की जानकारी सूचना एंव प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर जानकारी शेयर की है.

इस साल दाद साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए वेटरने एक्ट्रेस वहीदा रहमान को चुना गया है. हाल ही में, वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किए जाने की जानकारी इन्फोर्मेशन और ब्रोडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर दी है. इसकी घोषणा सूचना एंव प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा ‘मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी और सम्मान महसूस हो रहा है कि वहीदा रहमान जी को भारतीय सिनेमा के उनको शानदार योगदान के लिए इस साल प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइप टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है.’

Veteran actor Waheeda Rehman declared the recipient of the prestigious Dadasaheb Phalke Lifetime Achievement Award this year

