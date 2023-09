Dadasaheb Phalke : लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड का ऐलान होने पर सामने आया Waheeda Rehman का रिएक्शन, देखें Video

दिग्गज एक्ट्रेस वहीदा रहमान (Waheeda Rehman) को भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए दादासाहेब फाल्के (Dadasaheb Phalke Award) लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने ‘गाइड’, ‘प्यासा’, ‘साहब बीबी और गुलाम’, ‘दिल्ली-6’, ‘कागज के फूल’ समेत कई अन्य फिल्मों में यादगार किरदार निभाए. लगभग सात दशकों के करियर के साथ उन्हें भारतीय सिनेमा का स्तंभ माना जाता है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को एक्स पर यह घोषणा की. उन्होंने दिग्गज एक्ट्रेस की उपलब्धियों को सूचीबद्ध करते हुए उनके सम्मान की घोषणा करते हुए एक लंबा नोट साझा किया.

दादासाहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड के लिए वहीदा रहमान के नाम का ऐलान होने के बाद एक्ट्रेस का रिएक्शन भी सामने आया है. उन्होंने कहा, ‘खुशी हो रही है, और मुझे ये फील हो रहा है कि सरकार का ये बड़ा अवॉर्ड है, वो जो भी चीज प्यार से, इज्जत से, मोहब्बत से देते हैं… उसमें ज्यादा मजा आता है. और मैं शुक्रगुजार हूं आईबी मिनिस्ट्री, अनुराग ठाकुर और जूरी का जिन्होंने मुझे चुना… इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूं.’ वहीदा रहमान के नाम का ऐलान करते हुए अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा, ‘मुझे यह ऐलान करते हुए बेहद खुशी और सम्मान महसूस हो रहा है कि वहीदा रहमान जी को भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए इस साल प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया जा रहा है. वहीदा जी को हिंदी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए क्रिटिक्स द्वारा सराहा गया है.’

#WATCH: On being conferred with the Dadasaheb Phalke Award, veteran actress Waheeda Rehman says, “I am happy. This is a big award from the government… I want to thank I&B Minister Anurag Thakur for it…” pic.twitter.com/vXVYT6BPFL

— ANI (@ANI) September 26, 2023