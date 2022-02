नई दिल्ली: वलूशा डी सूज़ा (Waluscha De Sousa) जल्द ही क्रैकडाउन सीजन 2 (Crackdown season 2) में नजर आएंगी. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने किरदार का फर्स्ट लुक शेयर किया है जिससे उनके फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है. क्रैकडाउन सीजन 1 में वलुशा के दमदार परफॉर्मेंस की सभी ने जमकर तारीफ की थी. आपको बता दें कि वे इस सीरीज में गरिमा कालरा के किरदार में नजर आएंगी जो एक आर्मी ऑफिसर हैं. उनके द्वारा शेयर किया गया फर्स्ट लुक (Waluscha De Sousa First Look From Crackdown season 2) इस बात की ओर इशारा करता है कि वे निश्चित रूप से इस शो में एक दमदार चरित्र चित्रित कर रही हैं. अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाने वाली वलुशा अपनी स्माइल की वजह से भी लाखों दिलों पर राज कर रही हैं.Also Read - Raktanchal 2 Trailer: इस बार खेल रणनीति का नहीं राजनीति का है, किसके सिर पर लटकेगी तलवार? VIDEO

View this post on Instagram A post shared by Waluscha De Sousa (@waluschaa)

Also Read - Akshara Singh कर रही हैं Khesari Lal Yadav के साथ बेधड़क रोमांस, VIDEO देखकर पसीने छूट जाएंगे

काम की बात करें तो वे बॉलीवुड वाला डांस और फिल्म अंतिम के चिंगारी सॉन्ग में नज़र आई थी. चिंगारी सॉन्ग में उनके जबरदस्त लावणी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें खूब सराहा गया था. Also Read - Deepika Padukone ने सबके सामने Ananya Panday को लिया आड़े हाथ! बोलीं- 'ये PM हैं, दुनिया चलाती हैं'

View this post on Instagram A post shared by Waluscha De Sousa (@waluschaa)

क्रैकडाउन 2 (Crackdown 2) में उनके फर्स्ट लुक को देख एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है. वे जल्द ही अब्बास मस्तान की पेंटहाउस और एस्केप लाइव में नज़र आएंगी.