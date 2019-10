रितिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर एक्शन से भरी फिल्म ‘वॉर’ एक के बाद एक कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करती जा रही है. फिल्म ने रिलीज के 5 दिनों में ही 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है. फिल्म की कमाई को लेकर खास बात ये है कि ये फिल्म केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई कर रही है.

ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक, वॉर का वर्ल्डवाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस (WW Box Office) कलेक्शन 225 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है. वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भारतीय फिल्म वॉर सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में 5वें नंबर पर है. टॉप 5 में दो चाइनीज फिल्में हैं.

नंबर एक पर जोकिन फीनिक्स की बहुचर्चित फिल्म ‘जोकर’ है जिसकी कमाई वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस 234 मिलियन डॉलर हो चुकी है. रितिक टाइगर स्टारर वॉर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 32 मिलियन डॉलर हो गया है और वह 5वें नंबर पर है.

Miley Cyrus Sexy Video: माइली साइरस का सेक्सी लुक, इस वीडियो में देखिए शानदार अंदाज

वर्ल्डवाइड कलेक्शन में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में दूसरे नंबर पर चाइनीज फिल्म My People My Country है जिसने अब तक 100.6 मिलियन डॉलर कमाए हैं. तीसरे नंबर पर भी चाइनीज फिल्म है. फिल्म The Captain ने अब तक 100.4 मिलियन डॉलर कमा लिए हैं. नंबर चार पर Abominable है जिसने अब तक 36.6 मिलियन कमाए हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म वॉर ने नॉर्थ अमेरिका में 2 मिलियन डॉलर (लगभग 15 करोड़) कमाई का रिकॉर्ड बनाया. यूएई में वॉर का चार दिनों का ग्रॉस कलेक्शन 10.55 करोड़ पर पहुंच चुका है. वहीं वॉर में भारत में पांच दिन के अंदर कुल कारोबार 166.25 पहुंच गया है.

दुर्गा पूजा पर Bongo Bala ने पहनी गोल्डन सिल्क साड़ी, मौनी राय का ये अंदाज देखने वाला है

बहुत जल्द ही इस फिल्म का कुल कलेक्शन 300 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है.