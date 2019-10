ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर एक्शन से भरी फिल्म ‘वॉर’ एक के बाद एक कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करती जा रही है. फिल्म ने रिलीज के 5 दिनों में ही 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है. फिल्म की कमाई को लेकर खास बात ये है कि ये फिल्म केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई कर रही है.डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की बनाई ‘वॉर’ ने अपने ओपनिंग डे पर 50 करोड़ का आंकड़ा पार किया था और सिर्फ तीन दिनों में 100 करोड़ रुपये कमा लिए थे. अब ये फिल्म 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है.

#War [ #Hindi ] Wed 51.60 cr, Thu 23.10 cr, Fri 21.30 cr, Sat 27.60 cr, Sun 36.10 cr, Mon 20.60 cr, Tue 27.75 cr. Total: ₹ 208.05 cr. Including #Tamil + #Telugu : ₹ 216.65 cr. #India biz… This one’s a MONSTROUS HIT.

Top 5 *highest grossing* #Hindi films – 2019 releases…

1. #KabirSingh

2. #Uri

3. #War [still running]

4. #Bharat

5. #MissionMangal#India biz.

Note: As on 9 Oct 2019.

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 9, 2019