ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की दमदार एक्शन वाली फिल्म वॉर गांधी जयंती के मौके पर रिलीज हो गई है. पहले दिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा दिया है. बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की ‘वॉर’ ने पहले दिन ही 50 करोड़ रुपये से जबरदस्त ओपनिंग की है. छुट्टी वाले दिन रिलीज हुई इस फिल्म में पहले ही दिन कमाल कर दिया. जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वीक एंड में कितनी कमाई होने वाली है.

Predicted ages ago ! #EarlyTrends #War has a HISTORIC DAY 1 at the BO… is poised to be TOP ALL TIME HIGHEST starter …Hindi alone has breached the half century mark ! Bravo ! @iHrithik @iTIGERSHROFF @Vaaniofficial #SiddharthAnand @yrf

— Girish Johar (@girishjohar) October 3, 2019