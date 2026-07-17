क्या '3 इडियट्स' के फुनसुख वांगडू थे सोनम वांगचुक? जानिये आमिर ने 'रैंचो' के रोल को लेकर क्या बोला

आमिर खान (Aamir Khan) ने सोनम वांगचुक (Sonam wangchuk) के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को मोरल सपोर्ट दिया और उनकी तेजी से बिगड़ती सेहत पर गहरी चिंता जताई.

Written by: Parinay Kumar
Published: July 17, 2026, 12:16 PM IST
Aamir Khan

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan) ने ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स में अपने किरदार फुनसुख वांगडू (Phunsukh Wangdu) को लेकर यह साफ किया है कि यह सोनम वांगचुक के जीवन पर आधारित नहीं है. आमिर खान ने यह साफ किया कि जब फिल्म बन रही थी, तब न तो उन्हें और न ही फिल्म के राइटर को सोनम वांगचुक के बारे में कोई जानकारी थी. हालांकि आमिर ने सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को मोरल सपोर्ट दिया और उनकी तेजी से बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई.

‘सोनम वांगचुक नहीं थे 3 इडियड्स के रैंचो’

आमिर खान ने लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल (LIFF) में स्क्रीनिंग के बाद सवाल-जवाब सेशन के दौरान कहा, ‘यह गलतफहमी है कि 3 इडियट्स सोनम वांगचुक की ज़िंदगी पर आधारित थी. यह सच नहीं है. जब फिल्म लिखी जा रही थी, तो हमें सोनम वांगचुक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता था. इसके बावजूद, सोनम वांगचुक जो काम कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है. वह भूख हड़ताल पर हैं और कई लोगों को लगता है कि उन्हें अब इसे खत्म कर देना, चाहिए क्योंकि उनकी सेहत बिगड़ रही है.’

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आमिर ने चतुर के बयान को गलत बताया

आमिर ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने 3 इडियट्स को-स्टार ओमी वैद्य के हाल ही में पोस्ट किए गए एक वायरल वीडियो पर सीधे बात करने के लिए भी किया, जिन्होंने चतुर रामलिंगम का मशहूर किरदार निभाया था. वीडियो में, ओमी वैद्य ने सोमन वांगचुक के विरोध का खुलकर समर्थन किया था और यह दावा दोहराया था कि फुनसुख वांगडू लद्दाखी इंजीनियर पर आधारित है.  आमिर ने कहा, ‘मुझे पता है कि मैंने हाल ही में चतुर (ओमी वैद्य) का एक वीडियो देखा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि न तो राजू (राजकुमार हिरानी) और न ही अभिजात जोशी (लेखक) और न ही मुझे सोनम वांगचुक के बारे में पता था.’ उन्होंने आगे कहा कि सोनम वांगचुक जो भी कर रहे हैं, वह हर हाल में अच्छा काम है.

अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक

उन्होंने आगे कहा कि वांगचुक का काम पूरी तरह से अपनी काबिलियत पर टिका है और ‘हमें उनका सम्मान करने के लिए 3 इडियट्स के किसी किरदार पर आधारित होने की ज़रूरत नहीं है.’ सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. यह विरोध, जो दो हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, बड़े पैमाने पर NEET परीक्षा पेपर लीक विवाद के बाद शुरू किया गया था.

क्यों हड़ताल पर सोनम वांगचुक?

सोनम वांगचुक भारतीय छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए सिस्टमिक एजुकेशनल सुधारों और जवाबदेही की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं. ग्राउंड से मिली जानकारी के मुताबिक, इस अनशन ने 59 साल के सुधारक के शरीर पर बहुत बुरा असर डाला है. खबर है कि वांगचुक का वजन 8 से 9 kg से ज्यादा कम हो गया है और उनके गिरते ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल ने डॉक्टरों और सपोर्टर्स के बीच बहुत ज्यादा चिंता पैदा कर दी है. जहां आमिर खान ने अपनी फिल्म के पीछे के सिनेमाई इतिहास को सही करने की कोशिश की, वहीं उन्होंने अपनी बात उन मशहूर हस्तियों के साथ मिलकर खत्म की, जिन्होंने वांगचुक से अपनी जिंदगी को प्राथमिकता देने और इस बड़े अनशन को खत्म करने की अपील की.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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