नई दिल्ली: बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस (Priyanka Chopra Jonas) उन महिलाओं के बारे में जानकर खुश हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान (Indian Constitution) की संरचना में मदद की है. फिल्म 'द हीरो- लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई' से हिंदी फिल्मों में अपना करियर शुरू करने वाली प्रियंका (Priyanka Chopra) का कहना है कि लीडरशिप या नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका को समझना वाकई में ज्ञानवर्धक रहा है. प्रियंका ने मंगलवार को ट्विटर (Priyanka Chopra Twitter) पर लिखा, "मैं उन महिलाओं के बारे में काफी कुछ पढ़ रही हूं, जो दुनिया में शासन-विधि का हिस्सा रही हैं, जिन्होंने अपने काम से समुदायों और देश को प्रभावित किया है. सत्ता में महिलाओं की अहमियत को समझना काफी ज्ञानवर्धक और अभिभूत कर देने वाला है."

उन्होंने आगे लिखा, “मैं एक दिलचस्प जानकारी को साझा करना चाहूंगी, जिसे मैंने हाल ही में पढ़ा है और मैंने इससे जो कुछ भी सीखा है, उसे पोस्ट करने का आज एक परफेक्ट दिन है. क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं, जिन्होंने संविधान के निर्माण में मदद दी थी.”

I’d like to share an interesting piece of information I came across recently and today seems to be the perfect day to post what I learned. Did you know that there were 15 women in the first Constituent Assembly of India & that they helped draft the Constitution of India?

(2/3) — PRIYANKA (@priyankachopra) January 26, 2021

So inspiring and also an apt day to celebrate the effort of all those who helped build the fundamental principles of India. Happy Republic Day. 🇮🇳🙏

(3/3) — PRIYANKA (@priyankachopra) January 26, 2021

प्रियंका आखिर में लिखती हैं, “यह काफी प्रेरणादायक और इन महिलाओं के प्रयासों को याद करने का एक सही दिन है, जिन्होंने भारत के मूलभूत सिद्धांतों के निर्माण में मदद की थी. हैप्पी रिपब्लिक डे.”

