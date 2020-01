नई दिल्ली: देश भर में पिछले कुछ दिनों से नागरिकता विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं. राजधानी सहित कई मुख्य शहरों में इन प्रदर्शनों का गुबार अब तक देखने को मिल रहा है. विरोध कर रहे लोगों में छात्रों के साथ कई पेशेवर लोग भी शामिल हैं. मगर सरकार की तरफ से इस बात का लगातार आश्वासन मिल रहा है कि इस विधेयक से भारतीय नागरिकों को कोई परेशानी नहीं होगी. और इसी सिलसिले में सत्ताधारी पक्ष इस बिल के समर्थन में कई जागरूकता अभियान और रैलियां आयोजन कर रही है.

भाजपा ने हालही में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया है जिसमें नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पर चर्चा करने के लिए मंत्री पीयूष गोयल के साथ रविवार की बैठक में शामिल हुए फिल्मी सितारे नजर आ रहे हैं. वीडियो में वे अधिनियम के लिए अपना समर्थन बढ़ाते हुए देखे जा सकते हैं.

The Citizenship Amendment Act, 2019 does not affect any Indian citizen. Watch what the artists have to say about CAA. #IndiaSupportsCAA pic.twitter.com/Bn8exkC1HC — BJP (@BJP4India) January 8, 2020

वीडियो में कौन कौन है?

गायक शान, अभिनेता तनीषा मुखर्जी, रणवीर शौरे, अमर उपाध्याय, निर्देशक अनिल शर्मा, अरुणराजे पाटिल, आरजे प्रीतम सिंह को वीडियो में दिखाया गया है.

क्या कहा सितारों ने?

उदहारण के स्वरुप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी गायिकी से धूम मचाने वाले गायक शान ने कहा कि वहअधिनियम समावेशी है और भारत ऐसा पहला देश नहीं है जिसने नागरिकता के लिए इस तरह का अधिनियम लाया है. वहीं एक्ट्रेस तनीषा ने कहा कि अब चीजें बहुत हद्द तक साफ हो गई हैं. यह बिल नागरिकता देने के लिए बना है, छीनने के लिए नहीं”.

यहां देखें ट्विटर पर मिली प्रतिक्रियाएं:

Who are these people? pic.twitter.com/U5HL89sYpR — Sanjukta Basu (@sanjukta) January 8, 2020

Thank you for helpfully providing the text at the bottom to help us identify these celebrities. A power packed line-up indeed. — Vinay Aravind 📷 (@vinayaravind) January 8, 2020

Paid artists. — Sarthak Kashyap (@sarthakkashyap4) January 8, 2020

Are they artist ?? but I didn’t know em before this video and I still don’t know who they are after this video 😂🤣🤣 — कप्तान 🌻 (@Kap_Taan) January 8, 2020

इस विरोध प्रदर्शन में बॉलीवुड दो भागों में विभाजित हो गया है. एक तरफ ऐसे भी कलाकार हैं जिन्होंने सड़कों पर उतर के प्रदर्शन में हिस्सा लिया है. समय समय पर सोशल मीडिया के जरिए भी अपना विरोध दर्ज कराया है. इस फेहरिश्त में अनुराग कश्यप, विशाल ददलानी जैसे कई कलाकार शामिल हैं.