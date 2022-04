Hrithik Roshan New Look in Vikram Vedha: बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की फिल्मों का इंतजार फैंस को बेसब्री से रहता है. ‘क्रिश-4’ (Krrish-4) के लिए फैंस को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है कि लेकिन इस बीच ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan Look) अपनी एक अलग कहानी के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. हाल ही में एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी लेटेस्ट तस्वीर शेयर की, जो अब वायरल हो रही है. फोटो में ऋतिक रोशन से सफेद शर्ट और चश्मे में देखा जा सकता है. आज से पहले कभी ऋतिक रोशन का ऐसा लुक देखने को नहीं मिला. बताया जा रहा है कि ये लुक ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्म ‘विक्रम वेधा’ (Hrithik Roshan Film Vikram Vedha) कैरी किया है.Also Read - Munawar Faruqui को धोखा देकर अब पछताएंगी 'कच्चा बादाम' गर्ल Anjali Arora! कॉमेडियन को आया बड़े शो से ऑफर

इंस्टाग्राम पर पोस्ट होने के कुछ घंटे के भीतर ही उनकी ये तस्वीर वायरल हो गई. खबर लिखे जाने तक पोस्ट पर 15 लाख से भी अधिक लाइक्स आ चुके हैं. किरदार के लिए ऋतिक ने उम्रदराज दिखने की कोशिश की है. यही वजह है कि उनके बालों का रंग भी काला-सफेद है. नए लुक में ऋतिक रोशन हमेशा की तरह सेक्सी भी नजर आ रहे हैं. फोटो पर फीमेल फैंस भी जमकर कमेंट कर रही हैं. इसके साथ ही ऋतिक काफी कूल लग रहे हैं. कई यूजर्स ने उन्हें 'हॉटी' कहकर बुलाया तो कुछ ने एक्टर को 'एवरग्रीन' कहकर उनकी तारीफ की.

View this post on Instagram A post shared by Hrithik Roshan (@hrithikroshan)

वहीं, अपनी फोटो शेयर करते हुए ऋतिक रोशन ने कैप्शन में लिखा, ‘तूफान से पहले की शांत‍ि’ इसके अलावा उन्होंने हैशटैग के साथ channelingvedha भी लिखा. एक्टर के कैप्शन से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लुक उनकी अपकमिंग फिल्म ‘विक्रम वेधा’ का है. उनकी फोटो पर डायरेक्टर-प्रोड्यूसर जोया अख्तर ने हार्ट इमोजी, प्रीत‍िजिंटा ने फायर इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी है. बता दें कि फिल्म विक्रेम वेधा में ऋतिक के साथ सैफ अली खान भी नजर आएंगे.