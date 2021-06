Sushant Singh Rajput death anniversaryबॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के एक साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी वह अपने अनगिनत प्रशंसकों के दिलों में जिंदा हैं. पिछले साल आज ही के दिन यानि कि 14 जून को सुशांत के असामयिक निधन ने सभी को हिलाकर रख दिया था. सोमवार को उनकी पहली बरसी पर हैशटैग सुशांत सिंह राजपूत के साथ ट्विटर पर वी मिस यू ट्रेंड कर रहा है. Also Read - Sushant Singh Rajput Death Case: CBI का बड़ा बयान, सुशांत की मौत की जांच अभी जारी है

सुशांत के एक फैन ने ट्वीट करते हुए लिखा, "वी मिस यू मैनी. वाकई में एक साल पलक झपकते बीत गया, लेकिन आपकी यादें अभी भी हमारे दिल में हैं. मुझे प्रेरणा देने वाले इंसान की याद आ रही है. हैशटैग सुशांत सिंह राजपूत."

You Speak Humanity, We Wil Hear #SushantSinghRajput

There Can Be No Greater Example Of Humanity Than This.

SUSHANT JUSTICE MATTERS pic.twitter.com/8No9VZLWX1

— Ajay 🇮🇳 (@ItsALD5) June 14, 2021