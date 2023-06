Hindi Entertainment Hindi

Asur 2: जानें कौन है 'असुर 2' के शुभ जोशी, खलनायक बनकर उड़ाए अरशद वारसी के होश

Asur 2 Villain Vishesh Bansal Know Who Is He: 'असुर 2' वेब सीरीज में शुभ जोशी विलेन बनकर हर किसी पर भारी पड़ते दिख रहे है.

Asur 2 Villain Vishesh Bansal Know Who Is He: मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज असुर 2 का दूसरा सीजन रिलीज हो चुका है और इसे दर्शकों का जमकर रिस्पांस मिल रहा है और फैंस अभी से ही तीसरे भाग के इंतजार में बैठ गए हैं. असुर टू में भी वही सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिल रहा है और इसने फैंस का रोमांस चार गुना बढ़ा दिया है. इस वेब सीरीज में अरशद वारसी और वरुण सोबती ने बेहद ही दमदार एक्टिंग की है. हालांकि हर किसी की नजर एक और कलाकार पर है जिसने शुभ का किरदार निभाया है और इस किरदार में काफी दमदार एक्टिंग है. महज 19 साल के इस एक्टर ने हर किसी को अपना गुलाम बना लिया है. तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है असुर 2 का खलनायक.

टीवी पर कमा चुके है नाम

मायथोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज असुर 2 में विशेष बंसल ने शुभ जोशी ने टीनएक बच्चे का किरदार निभाया है जो पौराणिक कथाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित है और दुनिया में कलयुग को उसके चरम पर सीमा पर पहुंचाना चाहता है. ऐसे में शुभ जोशी जब भी पर्दे पर आए हैं, उन्होंने अपने काम से गदर काट दिया है. वैसे आपने शुभ को कई सारी सपरहिट शो में देखा होगा जिसमें ‘ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा’, ‘इस प्यार को क्या नाम दूं’, ‘देवों के देव महादेव’, ‘बेइंतहा’, ‘सूर्यपुत्र कर्ण’ और ‘कुछ रंग प्यार के ऐसे भी’ शामिल है.

इस शो में बने थे बरुन सोबती के बेटे

हिट टीवी शोज ‘इस प्यार को क्या नाम दूं’ में विशेष बंसल, एक्टर बरुन सोबती के बेटे बने थे औऱ अब असुर 2 में आमने सामने नजर आ रहे हैं. विशेष बंसल ने अपने करियर की शुरुआत टीवी की दुनिया से की थी. ‘सूर्यपुत्र कर्ण’ में उन्होंने 10 साल की उम्र में खुद सारे स्टंट किए थे. इस शो के लिए विशेष बंसल ने 10 साल की उम्र में घुड़सवारी से लेकर तीरंदाजी और स्नो बोर्डिंग तक सीखी थी.

इन फिल्मों में किया काम

विशेष बंसल ‘असुर’ और ‘असुर 2’ जैसी वेब सीरीज के अलावा ‘ये मेरी फैमिली’ और ‘स्कैम 2’ में भी नजर आ चुके हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि विशेष बंसल ने फिल्म ‘मदारी’ में उस बच्चे का रोल किया था, जिसे एक्टर इरफान किडनैप कर लेते हैं. विशेष बंसल 2013 में आई फिल्म ‘बॉम्बे टॉकीज’ में भी नजर आए थे.

