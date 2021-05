Web series The Red Land is a story of power and struggle released on Haider Kazmi’s OTT platform Mastani- फ़िल्म निर्माता – अभिनेता हैदर काजमी ने अपने OTT प्लेटफॉर्म मस्तानी पर आज वेब सीरीज ‘द रेड लैंड’ रिलीज कर दिया है. इस सीरीज में वेब सीरीज में पूर्वांचल में जातिवाद की लड़ाई के खूनी अंजाम को दिखाया गया है. दो तानाशाह भाई अमरपाल सिंह और समरपाल सिंह, जिन्होंने तीन दशक से अधिक समय तक अपनी शर्तों पर शासन किया. इसके बाद एक युवा लड़के अजीत यादव के साथ, जो उनके ड्राइवर का बेटा होता है, शुरू होता है जातिवाद, सत्ता और सत्ता की लड़ाई लालच जो कानून के बिना भूमि के सिंहासन संघर्ष. Also Read - इरफान खान के बेटे बाबिल ने आधा चेहरा ढक कर खिंचावाईं फोटो, बोले- दिमाग केवल...

इसमें मुख्य भूमिका में अभिमन्यु सिंह, गोविंद नामदेव, शलीन भनोट, फ्लोरा सैनी के अलावा दयाशंकर पांडेय जैसे मंझे हुए कलाकार हैं. इसमें छात्र राजनीति में किस तरह जातिवाद हावी रहता है, इस सीरीज में बखूबी दर्शाया गया है. सीरीज के डॉयरेक्टर विनय श्रीवास्तव हैं. इस सीरीज के रिलीज के साथ ही हैदर काजमी ने कहा कि शुरुआत हो चुकी है और अभी ऐसे ही कई सार्थक और एंटेरटेनिंग फ़िल्म आने वाली हैं. इसमें हमारे प्रोडक्शन की फिल्में भी होंगी. हॉलीवुड की अवार्ड विंनिग फिल्में और सीरीज भी हिंदी में मस्तानी पर हम रिलीज करने वाले हैं.

आपको बता दें कि हैदर काजमी ने ‘मस्तानी’ के बारे में कहा था कि यह सार्थक और प्रगतिशील सिनेमा के लिए एक बेहतर मंच बनेगी. यहाँ लोग पूरे परिवार के साथ बैठकर फिल्में देख सकेंगे. इस प्लेटफार्म पर हमारी फिल्में तो रिलीज होंगी ही, साथ में वैसी फिल्मों को भी यहां जगह मिलेगा, जिसका मनोरंजन के साथ सामाजिक और वैचारिक सरोकार हो.