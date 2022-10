Web Series Tripling 3: डिजिटल स्टार सुमीत व्यास, जिनकी वेब सीरीज ‘ट्रिपलिंग’ (Tripling 3) ने हाल ही में अपने तीसरे सीजन के साथ वापसी की, ने साझा किया कि कैसे वह श्रृंखला की लेखन प्रक्रिया का हिस्सा बने. अभिनेता शो के रचनात्मक विभाग में बहुत अधिक सर्वव्यापी है क्योंकि संवादों के अलावा पटकथा उनके द्वारा स्केच की गई है, जिसे उन्होंने अब्बास दलाल के साथ मिलकर लिखा है.Also Read - झाड़ू-पोछे के बीच क्या कर रहे हैं एक्टर सुमित व्यास, आइसोलेशन में रहना क्यों है पसंद?

उसी के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा, "'ट्रिपलिंग' सीजन 1 हुआ क्योंकि मैं उस समय चीजों का एक समूह लिख रहा था और अरुणभ कुमार (टीवीएफ प्रमुख) ने मुझसे पूछा था कि क्या आपके पास रोड ट्रिप की तर्ज पर कुछ दिलचस्प है. इसलिए, मेरा विचार था कि मैं एक और 'दोस्तों के लिए एक सड़क यात्रा' की तरह की पटकथा नहीं करना चाहता था. तभी मुझे इस विचार से आया कि लगभग तीन भाई-बहन एक रोड ट्रिप पर कैसे जाते हैं और क्या हम बना सकते हैं यह उतना ही पागल है जितना कि अगर दोस्त रोड ट्रिप पर जाते."

आगे सुमीत ने बताया, “शुरूआती विचार इसे उपदेश या स्वच्छता नहीं बनाना था; यह कच्चा, खुरदरा और थोड़ा अनुपयुक्त होना चाहिए क्योंकि सामान्य रूप से परिवार कभी-कभी बहुत अनुपयुक्त हो सकते हैं. माता-पिता के विचार को अलग करने के बारे में, माता-पिता द्वारा अपना काम करने का विचार युवा लोगों के लिए एक बहुत ही परेशान करने वाला विचार है क्योंकि हम अपने माता-पिता से वही करने के आदी हैं जो हमारे लिए अच्छा है. हम उनसे यही उम्मीद करते हैं और कैसे हमने उन्हें देखा.”

उन्होंने आगे उल्लेख किया, “बहुत से युवा, अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक शेफ बनना चाहते हैं, चिकित्सा में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद वे स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि माता-पिता यह समझें कि यह केवल एक ही जीवन है और मुझे यही करना है. लेकिन जब माता-पिता एक ही बात कहते हैं, तो हमारे लिए इसे स्वीकार करना कठिन होता है. हम माता-पिता को बिस्तर पर पड़े गद्दे की तरह मानते हैं.”

इस सीजन के लेखन के सार को साझा करते हुए, उन्होंने कहा, “कहानी अलगाव के बारे में कम और माता-पिता के बारे में अधिक है जो वे करना चाहते हैं. इसका कोई नकारात्मक अर्थ नहीं है. सीजन में बड़ी यात्रा बच्चों का आना है. एक अहसास के लिए या अपने माता-पिता को व्यक्तियों के रूप में स्वीकार करना.”

(इनपुट-आईएएनएस)