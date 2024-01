Hindi Entertainment Hindi

Welcome Actor Mushtaq Khan Reveals Paid Less Than Akshay Kumar Staff Know Story

Welcome फिल्म के एक्टर मुश्ताक खान उर्फ 'बल्लू' को अक्षय कुमार के स्टाफ से भी कम मिली थी सैलरी, जानें किस्सा

Welcome Actor Mushtaq Khan On Salary: वेलकम फिल्म में मुश्ताक खान ने अपनी फीस के लेकर बेहद हैरान करने वाला खुलासा किया है.

Mushtaq Khan Open Up On Welcome Fees: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मुश्ताक खान (Mushtaq Khan) तो जानते ही होंगे वो अब तक कई सारे टीवी शो और साथ ही फिल्मों में नजर आ चुके हैं. इतना ही नहीं हाल ही में उन्हें आपने Neflix पर आई द रेलवे मैन (The Railway Men) में नजर आए थे. मुश्ताक ने हाल ही में बॉलीवुड में समान वेतन पर खुलकर बातें की है और अगर आपको याद हो तो वेलकम (Welcome) फिल्म में ‘बल्लू’ का किरदार निभाया था जो चल नहीं पाता था और उनका डॉयलॉग भी बेहद मशहूर था. हालांकि अब उन्होंने समान वेतन और अपनी वेलकम फिल्म में दी गई फिल्म पर बातें की हैं जो हैरान करने वाली हैं. एक्टर ने फिल्म ‘वेलकम’ में अपनी कम फीस का जिक्र किया है, तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है.

Trending Now

अक्षय की स्टाफ जितनी थी सैलरी- मुश्ताक खान

मुश्ताक खान ने हाल ही में डिजिटल कमेंट्री पॉडकास्ट पर अपनी फीस पर बात करते हुए कहा कि जब वो वेलकम फिल्म में काम कर रहे थे तो उनकी फीस अक्षय कुमार के स्टाफ से भी कम थी. पॉडकास्ट में बात करते हुए मुश्ताक ने कहा कि ‘मेरा पेमेंट शाय फिल्म में अक्षय कुमार के स्टाफ से भी कम रहा होगा. दुख ही बात है कि हमारी फिल्मों में स्टार्स पर जमकर पैसा खर्च होता है. हम हर जगह अकेले जाते हैं औऱ हम इकॉनमी में ट्रैवेल करते हैं और जिस होटल में ठहराया जाता है वहीं पर रहे है. दुबई में मुझे जो होटल अलॉट हुआ था, वही होटल था, जिसमें अक्षय का स्टाफ रुका हुआ था और बड़ी फिल्मों में ऐसा ही होता है”.

You may like to read

स्त्री 2 में मिल रहा है जमकर सम्मान- मुश्ताक

Digital Commentary पॉडकास्ट में बात करते हुए मुश्ताक ने कहा कि ‘आजकल कई सारे फिल्मकार इस असमानता को खत्म करना चाहते हैं. मैं अभी स्त्री 2 पर काम कर रहा हूं और मुझे वहां पर जमकर प्यार मिलता है और वहां सभी का अच्छे से ख्याल रखा जाता है और हम सब मिलकर मजे लेते हैं. हाल ही में मैंने रेलेन मैन में काम किया था और इस दौरान शूटिंग में बेहद मजा था. प्रोडक्शन वाले खासा सम्मान जेते हैं और प्रोडक्शन के नए पीढ़ी और अभिनेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं’.

2007 में आई थी वेलकम

आपको बता दें बॉलीवुड में कई एक्ट्रेससे ने समान वेतन पर कई बार मुद्दा उठाया था और हर कोई जानता है कि बॉलीवुड में ये समस्या लंबे समय से तली आ रही है. वहीं वेलकम फिल्म की बात करें तो इसमें कैटरीना कैफ, नाना पाटेकर, अनिल कपूर जैसे अन्य कलाकार भी थे और इसे कॉमेडी की जबरदस्त फिल्मों में से एक माना जाता है.