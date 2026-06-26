Welcome To The Jungle Review: फुल पैसा वसूल एंटरटेनर अक्षय कुमार की फिल्म, हंसी के साथ एक्शन का भी जबरदस्त तड़का

अक्षय कुमार की फिल्म 'Welcome To The Jungle' 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है. ये एक ऐसी कॉमेडी फिल्म है जो शुरू से अंत लोगों को हंसाने की कोशिश करती है. इसमें कई सितारे हैं, मजेदार वन-लाइनर्स हैं, शानदार लोकेशंस हैं, और हल्का-फुल्का एक्शन है, जो इसे एक एंटरटेनिंग फैमिली फिल्म बनाता है. अगर आप लॉजिक से ज्यादा हंसी और मस्ती चाहते हैं, तो यह फिल्म आपको निराश नहीं करेगी.

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Welcome To The Jungle Review

निर्देशक : अहमद खान

निर्माता : फिरोज ए नाडियाडवाला

अवधि : 2 घंटे 44 मिनट

अक्षय कुमार की फिल्म ‘Welcome To The Jungle’ 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है. ये एक ऐसी कॉमेडी फिल्म है जो शुरू से अंत लोगों को हंसाने की कोशिश करती है. इसमें कई सितारे हैं, मजेदार वन-लाइनर्स हैं, शानदार लोकेशंस हैं, और हल्का-फुल्का एक्शन है, जो इसे एक एंटरटेनिंग फैमिली फिल्म बनाता है. अगर आप लॉजिक से ज्यादा हंसी और मस्ती चाहते हैं, तो यह फिल्म आपको निराश नहीं करेगी.

‘वेलकम’ फ्रेंचाइजी की बात करें तो ये हमेशा से अपनी अलग तरह की कॉमेडी, मजेदार किरदारों और यादगार डायलॉग्स के लिए जानी जाती रही है. लंबे इंतजार के बाद ‘Welcome To The Jungle’ सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है. इस बार फिल्म का स्केल पहले से कहीं बड़ा है. स्टारकास्ट भी इतनी लंबी है कि हर कुछ मिनट बाद कोई नया चेहरा स्क्रीन पर नजर आता है.

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी एक ऐसे मिशन के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां कई अलग-अलग किरदार एक जंगल में पहुंचते हैं. खजाने की तलाश, गलतफहमियां, एक्शन, धोखा और लगातार होने वाली कॉमिक घटनाएं कहानी को आगे बढ़ाती हैं. हर किरदार का अपना अलग अंदाज है और यही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनता है. कहानी बहुत नई नहीं लगती, लेकिन स्क्रीनप्ले में कॉमिक सिचुएशन लगातार आती रहती हैं, जिससे फिल्म एंटरटेनिंग बनी रहती है.

फिल्म की खास बात

फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी एनर्जी है. निर्देशक ने शुरुआत से ही कहानी को तेज रफ्तार देने की कोशिश की है ताकि दर्शक बोर न हों. कई जगह कहानी भले ही लॉजिक से दूर चली जाती है, लेकिन फिल्म का मकसद सिर्फ मनोरंजन करना है और इसमें यह काफी हद तक सफल नजर आती है.

अभिनय और स्टारकास्ट

अक्षय कुमार एक बार फिर अपनी कॉमिक टाइमिंग से प्रभावित करते हैं. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस शानदार है और कई सीन्स में वही फिल्म को संभालते नजर आते हैं. संजय दत्त, अरशद वारसी, परेश रावल, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस और बाकी कलाकार भी अपने-अपने किरदारों में फिट बैठते हैं. इतने बड़े कलाकारों को स्क्रीन पर साथ देखना अपने आप में एक मजेदार अनुभव है.

मजेदार कॉमेडी

फिल्म की जान इसकी कॉमेडी है. कई वन-लाइनर्स और सिचुएशनल कॉमेडी दर्शकों को खूब हंसाती है. कुछ जोक्स पुराने लग सकते हैं, लेकिन अधिकतर सीन्स थिएटर में हंसी बटोरने में कामयाब रहते हैं.

म्यूजिक और टेकनॉलिजी

फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड के अनुसार चलता है. गाने भव्य तरीके से फिल्माए गए हैं. सिनेमैटोग्राफी रंगीन और बड़े कैनवास वाली है. जंगल के लोकेशन और एक्शन सीक्वेंस अच्छे लगते हैं.

कमियां

फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी लंबी स्टारकास्ट है. कई किरदारों को पर्याप्त स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाता. कुछ जगह कहानी जरूरत से ज्यादा खिंची हुई महसूस होती है. अगर एडिटिंग थोड़ी और कसावट वाली होती तो फिल्म और बेहतर बन सकती थी.

देखें या नहीं?

अगर आप ‘वेलकम’ फ्रेंचाइजी के फैन हैं और थिएटर में बैठकर बिना ज्यादा दिमाग लगाए हंसना चाहते हैं, तो ‘Welcome To The Jungle’ आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है. यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दोस्तों और परिवार के साथ एंजॉय किया जा सकता है.

(इनपुट एजेंसी)