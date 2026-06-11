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Welcome To The Jungle Trailer: हॉच-पॉच कर देने वाली है कॉमेडी, सितारों की भीड़ में गुम हुई हंसी

Welcome To The Jungle Trailer: अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है, जिसमें लंबी-चौड़ी स्टारकास्ट देखने को मिल रही है.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: June 11, 2026, 2:16 PM IST
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Welcome To The Jungle Trailer

Welcome To The Jungle Trailer: अहमाद खान द्वारा निर्देशित फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है. 4 मिनट 20 सेकेंड के इस वीडियो में कई सितारों की भीड़ दिखाई दी है. ये ‘वेलकम’ का तीसरा पार्ट है. जिसके लीड रोल में अक्षय कुमार हैं. इनके अलावा इसमें अरशद वारसी, रवीना टंडन, मानुषी छिल्लर, जॉनी लीवर, परेश रावल, तुषार कपूर, राजपाल यादव, बॉबी देओल, सुनील शेट्टी, लारा दत्ता, मुकेश तिवारी समेत और भी कई सितारे दिखाई दिए हैं. पहली नज़र में देखने पर लगता है कि सितारों की इस भीड़ ने हॉच-पॉच क्रिएट कर दिया है. मल्टीस्टारर होने के बावजूद इनकी कॉमेडी हंसा नहीं पाती.

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सोशल मीडिया पर क्यों हो रही तुलना?

ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी तुलना फिल्म तीस मार खां से होने लगी. कई यूजर्स का कहना है कि फिल्म का टोन, ओवर-द-टॉप कॉमेडी और एक्शन सीक्वेंस ‘वेलकम’ की बजाय ‘तीस मार खान’ की याद दिलाते हैं. कुछ लोगों ने लिखा कि ट्रेलर में कहानी से ज्यादा स्टार्स की भीड़ नजर आ रही है. वहीं कई यूजर्स ने यह भी कहा कि फिल्म में क्लासिक ‘वेलकम’ वाली फीलिंग कम दिखाई दे रही है.

उदय और मजनू की कमी खल रही है?

‘वेलकम’ की सफलता में Nana Patekar के उदय शेट्टी और Anil Kapoor के मजनू भाई का बड़ा योगदान माना जाता है. ट्रेलर देखने के बाद कई फैन्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन दोनों किरदारों के बिना ‘वेलकम’ अधूरी लग रही है. कुछ लोगों का मानना है कि फ्रेंचाइजी की असली पहचान यही किरदार थे. हालांकि फिल्म के मेकर्स ने इस बार नई कहानी और नए किरदारों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है.

अक्षय कुमार पर टिकी हैं उम्मीदें

फिल्म में अक्षय कुमार एक बार फिर कॉमिक अवतार में नजर आ रहे हैं. पिछले दो दशकों में उन्होंने कई सफल कॉमेडी फिल्मों में काम किया है और दर्शकों को उम्मीद है कि वो इस मूवी में भी एंटरटेन करते नज़र आएंगे.

(इनपुट एजेंसी)

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Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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