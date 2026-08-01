कश्मीर में कुणाल खेमू की पुश्तैनी हवेली के अंदर क्या है खास? बालकनियों से लेकर शाही बैठक तक हर कोना है बेहद अलग

Kunal Khemu Haveli In Kashmir: कश्मीर में कुणाल खेमू की पुश्तैनी हवेली बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है, जिसको देखने के बाद आप कहेंगे- कितनी खूबसूरत है.

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Kunal Khemu Haveli In Kashmir: बॉलीवुड अभिनेता कुणाल खेमू अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में राज करते हैं. आपको बता दें हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी कश्मीर स्थित पुश्तैनी हवेली तेजी से वायरल हो रही हैं. कुणाल खेमू की बहन करिश्मा अपने माता-पिता के साथ कश्मीर में अपनी हवेली को दिखा रही है. इस दौरान उनकी भावुक यादें ताजा हो गईं और करिश्मा ने इंस्टाग्राम पर अपने बंगले की वीडियों भी शेयर की है. उनकी मां ने भी अपनी पुरानी उस वीडियों में शेयर की है. करिश्मा ने वीडियो में ये बताया है कि- ‘जो एक रात में छोड़ना पड़ा था आज सालो बाद हम फिर से श्रीनगर की गलियों में से होते हुए घर की देहलीज तक पहुंच गए’ उन्होने उस वीडियों में अपने घर की बेहद ही खूबसूरत जगह और चीजों के बारे में खुलकर बताया है. आइए आपको भी बताते हैं.

लकड़ी की बालकनियां हैं बेहद ही खास

करिश्मा ने अपने हवेली में बेहद ही खूबसूरत जगहें दिखाई गई हैं, जिसमें से ज्यादा खूबसूरत यहां पर लकड़ी की बालकनियां हैं, जिसने सभी का ध्यान खींचा है. इन पर की गई बारीक नक्काशी कश्मीरी कारीगरों की बेहतरीन कला को दिखाती है. इन बालकनियों से प्राकृतिक की खूबसूरती का नजारा साफ-साफ नजर आता है.

पत्थर की दीवारें

आपको बता दें उनकी हवेली बेहद ही रॉयल लुक दे रही है. हवेली की मोटी पत्थर की दीवारें इसे मजबूत बनाने के साथ-साथ शाही लुक भी अच्छा-खासा दे रही है. दिखकर आप भी कहेंगे कि वाह ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है. कश्मीर के ठंडे मौसम को ध्यान में रखकर पुराने समय में ऐसे घर लोग बनाते हैं.

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बैठक में दिखती है पुरानी संस्कृति

वीडियोज बैठक वाली चीज भी बोली गई है जो एकदम पुरानी संस्कृति को दिखाती है. वीडियो में बैठक को एक बेहद ही खूबसूरत तरीके से कश्मीरी तरह से डिजाइन किया गया है, जो दिखने में एकदम शाही लुक दे रहा है. उनकी मां जहां पर रहती है, वो रूम के बारे में उन्होने सभी चीजों को बताया है.

फैंस को पसंद आ रही है हवेली की सादगी

सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग उनकी सादगी को पसंद कर रहे हैं. घर आधुनिक और लग्जरी सुविधाओं से भरपूर नजर आ रहा है. कुणाल खेमू की पुश्तैनी हवेली अपनी सादगी और विरासत के कारण लोगों के दिलों को छू रही है. लोगों को जमकर तारीफें भी की हैं. उनकी हवेली का हर कोना बेहद ही खास है.