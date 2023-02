जानें क्या है 'हीरा मंडी' की कहानी, जिस पर संजय लीला भंसाली बना रहे हैं वेब सीरीज

Know The Story Of Heeramandi: संजय लीला भंसाली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज 'हीरा मंडी' बना रहे हैं.

Heeramandi: Sonakshi Sinha, Manisha Koirala, Aditi Rao Hydari's Graceful Avatars as Courtesans Will Leave You Mesmerised

Know The Story Of Heeramandi: जाने-माने फिल्म प्रोड्यूसर-डायरेक्टर संजय लीला भंसाली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज ‘हीरा मंडी’ बना रहे हैं और हाल ही में इसका एक पोस्ट जारी हुआ है. भंसाली के मुताबिक इस सीरीज की कहानी का आईडिया 14 साल पहले आया था लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया. हालांकि, अब ये कहानी ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. संजय लीला भंसाली की अगली फ़िल्म ‘पाकिस्तान’ की रेडलाइट ‘हीरा मंडी’ पर होगी. लाहौर के रेडलाइट एरिया को ‘शाही मोहल्ला’ भी कहा जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हीरामंडी का इतिहास.

पाकिस्तान में है हीरामंडी

आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये कहानी जो संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं वो भारत की कहानी नहीं है बल्कि पोड़सी मुल्क पाकिस्तान की कहानी है. हीरामंडी कोई काल्पनिक नाम नहीं है बल्कि पाकिस्तान स्थित लाहौर का रेडलाइट एरिया है. इतना ही नहीं कहा जाता है कि इस मंडी में कभी हीरे, जेवरात भी बिका करते थे इसलिए इसे हीरामंडी कहा जाने लगा तो आप गलत है. सिख महाराज रणजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह के नाम पर इस इलाके के नाम हीरामंडी रखा गया था. यहां पर हीरा सिंह ने पहले अनाज मंडी का निर्माण कराया था और इसके बाद उन्होने यहां पर तवायफ़ों को बसेरा दिया था.

मुग़लकाल में कैसी थी हीरामंडी?

मुग़लकाल के दौरान अफ़गानिस्तान और उजबेकिस्तान जैसी जगहों से महिलाओं को इस महौल्ले में लाया जाता है. मुग़लकाल में वो संगीत, नृत्य, तहजीब और कला से जुड़ी हुई थीं. विदेशियों के आक्रामण के दौरान ‘शाही मोहल्ले’ में बसे तवायफ़खानों को उजाड़ा जाने लगा. इसके बाद धीरे-धीरे यहां वेश्यावृति पनपने लगी और अब वो वक़्त भी आ चुका है जब हैं किन्नरों का डांस देखा जाता है. हांलाकि, 1947 के बाद सरकार ने इलाके में आने वाले ग्राहकों के लिये कई सुविधाएं मुहैया कराईं थीं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली.

बम ब्लास्ट ने उजाड़ दी हीरा मंडी

90 के दशक के बाद हीरा मंडी की नींव से ईंटे दरकती ही चली गईं. 2010 में यहां तरन्नुम सिनेमा के आसपास दो बम धमाके हुए.और पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया और जो बचाकुचा बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप्प हो गया. वहीं माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की कहानी बंटवारे से पहले की कहानी बताएंगे. हीरा मंडी के ओरिजिनल म्यूजिक कल्चर पर ही फोकस होगा

