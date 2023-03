क्या है 'ऑस्कर श्राप' ? 'स्लमडॉग मिलियनेयर' के लिए Oscar जीतने वाले साउंड एडिटर के साथ हुआ कुछ ऐसा

What is the Oscar Curse : साल 2009 में साउथ से जाने माने साउंड इंजीनियर और एडिटर रेसुल पुकुट्टी ने 'स्लमडॉग मिलियनेयर' के लिए ऑस्कर जीता था.

What is the Oscar Curse : 95वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर अवॉर्ड 2023 पर इस बार भारत समेत दुनियाभर की नजर टिकी है. भारतीय समयानुसार सोमवार सुबह पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी, सालों बाद एक बार फिर भारत की झोली में ऑस्कर आने की उम्मीद है. गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड अपने नाम करने के बाद अब RRR के गाने ‘नाटू नाटू’ को ऑस्कर की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसके अवॉर्ड जीतने की उम्मीद जताई जा रही है. इस बीच 95वें अकादमी पुरस्कारों से पहले एक बार फिर इंडस्ट्री में ‘ऑस्कर श्राप’ की चर्चा होने लगी है, लेकिन इस घटना के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. क्या आपको पता है ‘ऑस्कर श्राप’ क्या है?

क्या है ‘ऑस्कर श्राप’ ?

दरअसल, साल 2009 में साउथ से जाने माने साउंड इंजीनियर और एडिटर रेसुल पुकुट्टी ने ‘स्लमडॉग मिलियनेयर’ के लिए ऑस्कर जीता था, उन्होंने अवॉर्ड को इयान टैप और रिचर्ड प्राइके के साथ शेयर किया. रेसुल पुकुट्टी को लगा कि ऑस्कर जीतने के बाद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, खासतौर पर बॉलीवुड से उन्हें कई ऑफर मिलेंगे लेकिन हुआ इसका उल्टा. रेसुल पुकुट्टी ने बॉलीवुड के द्वारा खुद के साथ किए बर्ताव के वजह को ‘ऑस्कर श्राप’ बताया. रेसुल पुकुट्टी के मुताबिक एकेडमी अवॉर्ड जीतने के बाद उन्हें बॉलीवुड में काम पाने में कठिनाई हुई, लेकिन खुशी है कि ऑस्कर से यह अभिशाप खत्म हो गया.

हिंदी फिल्मों में कोई नहीं दे रहा था काम

पुकुट्टी का बयान ऑस्कर विजेता कंपोजर एआर रहमान को शेखर कपूर के ट्वीट के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें काम देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक एकेडमी अवॉर्ड जीता था, जिसने साबित किया कि आपके पास बॉलीवुड की तुलना में अधिक टैलेंट है. अपने संघर्षों के बारे में बोलते हुए, पुकुट्टी ने अपना दर्द बयां किया. उन्होंने लिखा, ‘डियर शेखर कपूर, इस बारे में मुझसे पूछिए. मैं ब्रेकडाउन के करीब चला गया था क्योंकि ऑस्कर जीतने के बाद हिंदी फिल्मों में कोई मुझे काम नहीं दे रहा था, फिर रीजनल सिनेमा ने मेरा हाथ थामा. कुछ प्रोडक्शन हाउस ने मेरे मुंह पर कह दिया कि ‘हमें आपकी जरूरत नहीं’ लेकिन फिर भी मैं अपनी इंडस्ट्री से प्यार करता हूं.’

‘ऑस्कर अभिशाप’ के बारे में दोस्तों ने बताया

साउंड इंजीनियर ने कहा कि वह हॉलीवुड जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने कहा, ‘भारत में मेरे काम ने मुझे ऑस्कर दिलाया. मैंने एमपीएसई के लिए छह बार नॉमिनेट हुआ और जीता भी. आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास मेरे लोग हैं, जिनपर मैं भरोसा करता हूं.’ पुकुट्टी ने ‘ऑस्कर अभिशाप’ के चलते अपने अनुभव के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि ‘बहुत समय बाद मैंने अपने एकेडमिक सदस्यों से इस बारे में बात की और उन्होंने मुझे ऑस्कर के अभिशाप के बारे में बताया. ये सभी के साथ होता है.’

पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं पुकुट्टी

उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे उस फेज से गुजरने में मजा आया, जब आप दुनिया में अपने आप को सबसे आगे महसूस करते हो और फिर जब आपको पता चलता है कि लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, यही आपके लिए सबसे बड़ा रियलिटी चेक होता है.’ ऑस्कर जीतने के बाद से पुकुट्टी ने 9 मलयालम फिल्मों में भी काम किया है. उन्हें 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उसी साल राज्य में संस्कृत के श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की थी. साल बीतने के साथ, पुकुट्टी का नाम अब हर ऑस्कर की पूर्व संध्या पर सामने आता है.

